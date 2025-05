Kim Daschner ergänzt das Trainerteam

Kim Daschner hat trotz seines Alters Erfahrung als Trainer im Jugendbereich (Trainer U19 SK Lauf und JFG-Wendelstein) und stieg in seiner 1. Saison im Herrenbereich als verantwortlicher Trainer mit dem SV Schwaig von der Bezirksliga in die Landesliga auf.

Des Weiteren wird Kim Daschner sich mit seinem Netzwerk an jungen Spielern auch in der U23 mit einbringen, um nach dem Kreiswechsel in der kommenden Saison nach Neumarkt /Jura den Unterbau sportlich und auch leistungsmäßig langfristig an das Niveau der 1. Mannschaft heranzuführen.