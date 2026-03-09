Kilyan Yilmaz: Junges Torwarttalent steigt in die 1. Herren auf Vom Jugendspieler zum festen Bestandteil des Torwartteams von Redaktion · Heute, 13:05 Uhr · 0 Leser

Mit nur 18 Jahren wagt Kilyan Yilmaz den Sprung in die 1. Herren des VfB Peine. Der Verein setzt auf das Talent und die Persönlichkeit des jungen Torhüters, der bereits jetzt Verantwortung übernimmt und sich weiterentwickeln will.

Der VfB Peine setzt weiterhin auf den eigenen Nachwuchs – und mit Kilyan Yilmaz zeigt der Verein, dass junge Talente bei den Herren eine echte Chance erhalten. Obwohl Yilmaz altersbedingt noch ein weiteres Jahr im Jugendbereich hätte spielen können, wurde er bereits in dieser Saison in die 1. Herren hochgezogen. Ein deutliches Signal des Vertrauens in seine Qualität, seinen Charakter und seine Entwicklung. Für Yilmaz ist der Schritt in den Herrenbereich alles andere als selbstverständlich, doch der junge Torwart hat die Herausforderung angenommen:

„Es bedeutet mir viel, dass der Verein mir dieses Vertrauen schenkt. Der Schritt in die 1. Herren war groß, aber genau solche Herausforderungen wollte ich annehmen.“ Er ist sich bewusst, dass Tempo, Intensität und Verantwortung im Herrenfußball andere Maßstäbe setzen als im Jugendbereich: