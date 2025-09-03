Kilic: Zwischen Blitzstart bei 08 und dem Traum von der Oberliga

Der letzte Auftritt in der Landesliga liegt für den Duisburger FV 08 inzwischen schon über 20 Jahre in der Vergangenheit. Entsprechend vermeiden die Verantwortlichen nun nach dem idealen Saisonstart in überschwängliche Euphorie zu verfallen. Auch Sportchef Yüksel Kilic hält zunächst noch den Ball flach, besonders in Anbetracht des kürzlichen Umbruchs. Sich persönlich sieht der 36-Jährige in naher Zukunft aber in Richtung der Oberliga.

Yüksel Kilic Drei Siege aus drei Spielen ist natürlich immer gut für das Team und gibt immer mehr Vertrauen. Wir müssen aber noch lernen, reifer zu kicken. Damit ist gemeint, dass man bei einer Führung auch mal den Ball laufen lässt.

Kilic Ich wurde sozusagen ins kalte Wasser geschmissen. Es war deshalb anfangs sehr schwer, man hat neun Monate für den Kader gebraucht. Abgesehen davon haben wir immer noch keine A-Jugend, von wo wir Spieler hochziehen könnten. Im zweiten Jahr haben wir uns vorgenommen, dass wir uns punktuell verstärken. Auch diese Gespräche waren nicht einfach. Wir haben für den Verein letztlich aber mit minimalen Mitteln das Maximale rausgeholt. Ich denke, diese Arbeit ist gefruchtet.

Mit Kevin Mouhamed hat euer Königstransfer auch schon in den ersten drei Partien zwei Mal genetzt. Wie machen sich eure Zugänge im Allgemeinen?

Kilic Kevin hatte leider eine Verletzung vom VfB Speldorf mitgebracht und war erst zum Ende der Vorbereitung dabei. Er war der Garant für den Sieg gegen GSG Duisburg (3:1). Es haben sich aber auch alle anderen Neuzugänge schnell bei uns eingelebt und nehmen direkt das Heft in die Hand – so wie wir uns das vorgestellt haben.

Schaut man als Spitzenreiter aktuell gerne auf die Tabelle oder vermeidest man das aktuell noch?

Kilic Wir schauen nicht auf die Tabelle, es sind erst drei Spieltage vergangen. Wir denken weiter von Spiel zu Spiel und beschäftigen uns immer mit dem nächsten Gegner und was vor uns steht. Wir müssen erst einmal unsere Hausaufgaben machen und was dann dabei entsteht, werden wir alle sehen.

Jetzt stehen mit dem SV Genc Osman Duisburg und Rheinland Hamborn zwei Brocken vor der Brust. Ist das vielleicht schon eine Art Prüfstein, womit ihr sehen könnt, ob es schon dieses Jahr für ganz oben reichen kann?

Kilic Mit Genc Osman und Rheinland kommen nicht nur zwei Brocken, sondern es ist auch immer ein Nord-Süd-Derby. Als ich Spieler war, waren das immer meine Lieblingsspiele. Ich sehe es aber nicht als Prüfstein, unser Prüfstein ist es konstant zu bleiben und jeden Gegner zu besiegen. Nach unserem brutalen Umbruch vom vergangenen Jahr – was uns gelungen ist – haben wir uns punktuell verstärkt. Ob es am Ende für ganz oben reicht, werden wir sehen.

Unser Ziel ist es zunächst einfach guten Fußball zu bieten, vom Aufstieg reden wir nicht.

Stehen wir vor den letzten drei Spielen ganz oben, steigen wir auch auf, bis dahin ist es aber ein sehr weiter Weg.

Was sind deine persönlichen Ziele für die Zukunft?

Kilic Mein persönliches Ziel ist es definitiv in zwei Jahren in einer Oberliga-Mannschaft tätig zu sein – auch wieder als sportlicher Leiter. Dieses Potenzial und den Ehrgeiz, den ich bislang geleistet habe, der ist in mir angeboren. Solange ich aber in den Klassen darunter agiere, ist für mich Duisburg 08 der erste Ansprechpartner