Kilic trotz Sieg unzufrieden: "Gehen mit den Chancen lächerlich um"

Mit 3:1 (2:0) setzte sich die Mannschaft von Trainer Bünyamin Kilic gegen den 1. FC Düren durch und betrieb nach dem Pokal-Aus Wiedergutmachung. Während die Hausherren auf zehn Punkte nach fünf Spielen kletterten, wartet Düren weiter auf den ersten Auswärtspunkt.

Vor 150 Zuschauern brachte Michael Okoroafor die Gastgeber nach knapp einer halben Stunde in Führung. Mit dem Pausenpfiff legte Bilal El Morabiti per Foulelfmeter nach (45.+1) und erhöhte nach einer Stunde auf 3:0. Erst in der Schlussphase betrieb Philipp Simon mit einem sehenswerten Schuss Ergebniskosmetik für die Gäste (90.).

Kilic hatte seine Mannschaft im Vergleich zur Pokalniederlage auf sieben Positionen verändert – und wurde belohnt. Dennoch wollte beim Coach keine rechte Zufriedenheit aufkommen. „Es war auf jeden Fall ein verdienter Sieg“, räumte er zwar ein, schob aber nach: „Ich bin mit der Woche sehr unzufrieden, weil wir im Pokal ausgeschieden sind. Außerdem gehen wir mit unseren Torchancen einfach lächerlich um. Der Ball ist dreimal auf der Linie und keiner antizipiert.“

Der Trainer sah trotz des klaren Erfolges Defizite: „Wir haben heute viel durchs Zentrum zugelassen. Antizipieren können wir aktuell nicht gut. Ich werde jetzt einem 25- oder 26-Jährigen nicht mehr beibringen, Fußball zu spielen. Entweder funktioniert er oder nicht.“ Kilic forderte mehr „Killermentalität“ in seiner Offensive: „Philipp Simon würde bei uns 20 Tore machen. Diesen Spielertypen haben wir nicht.“

Auch personell bleibt die Lage angespannt. Kilic sprach von lediglich 14 einsatzfähigen Spielern. „Dass wir Max Decker, Kenan Akalp und Samir Malaab nicht ersetzen können, das spüren wir schon“, sagte er. Immerhin könnte Sang-yoon Woo nach abgesessener Sperre zurückkehren.

Lausberg: "Das ist brutal unnötig"

Dürens Trainer Luca Lausberg machte seinerseits keinen Hehl aus der Enttäuschung. „Am Ende des Tages ist es sicherlich ein verdienter Sieg für Merten, weil sie es einfach reifer gespielt haben und wir bei den Gegentoren zu naiv waren“, bilanzierte er. Besonders vor der Pause sah er grobe Fehler: „Beim 1:0 gehen wir nicht richtig ins Kopfballduell, beim 2:0 kurz vor der Pause darf es niemals zu der Elfmetersituation kommen. Das ist brutal unnötig.“

Positiv hob Lausberg die Moral seiner Mannschaft hervor. „Die Mannschaft hat versucht bis zum Ende nach vorne zu spielen und es vielleicht nochmal enger zu gestalten. Hat nicht ganz sein sollen“, so der Coach, der den Blick nun auf die kommenden Wochen richtet.