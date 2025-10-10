Kilic: "Kein Spitzenspiel, aber womöglich ein Top-Spiel"

Im Vergleich zur Vorsaison sind die Rollen vertauscht: Der SSV Merten will nach dem Rückschlag in Pesch zu Hause gegen Spitzenreiter Vichttal Wiedergutmachung betreiben. Trainer Bünyamin Kilic erwartet ein anspruchsvolles Spiel, sieht sein Team aber in einer Rolle, die ihm liegt: als kämpferischer Außenseiter mit Heimstärke. Während Vichttal ungeschlagen anreist und seine Erfolgsserie fortsetzen möchte, will Merten mit Leidenschaft und taktischer Disziplin den Favoriten ins Wanken bringen.

„Durch die Niederlage gegen Pesch ist es kein Spitzenspiel mehr“, sagt Kilic nüchtern, „aber es wird womöglich dennoch ein Topspiel, weil zwei ambitionierte Mannschaften aufeinandertreffen und wir dabei unsere Heimstärke ausspielen wollen.“ Der Trainer weiß, dass Vichttal derzeit in bestechender Form ist: „Nach ihrer Vizemeisterschaft waren sie vergangene Saison in der Hinrunde am Ende der Tabelle und haben sich in der Rückrunde wieder nach oben gekämpft. Diesen Flow konnten sie mit in diese Saison nehmen. Zur Wahrheit gehört natürlich auch, dass sie sich mit extremer individueller Klasse verstärkt haben – vor allem mit den Weidener Jungs.“

Für den SSV wird es laut Kilic „ein sehr anspruchsvolles Spiel“. Gleichzeitig sieht er im klaren Kräfteverhältnis auch eine Chance: „Die Favoritenrolle tut uns nicht gut, aber wir gehen ohnehin als Außenseiter in dieses Spiel. Ich bin mir sicher, dass wir zu Hause wieder ein anderes Gesicht zeigen werden.“

Personell muss Merten allerdings weiterhin improvisieren. „Samir Malaab wurde am Meniskus operiert, Kenan Akalp und Max Decker sind ins individuelle Training eingestiegen, Kenny Oelbaum fehlt wegen Rückenproblemen“, berichtet Kilic. „Dass wir seit Wochen Probleme in gewissen Räumen haben, ist mir seit der Vorbereitung klar geworden. Diese Thematik kriegen wir nicht optimal gelöst, weil uns wichtige Spieler fehlen, die das beheben könnten. Bis sie wieder zu uns stoßen, müssen wir auch unser Spiel etwas verändern.“

Kilic: "Weit entfernt, den Teufel an die Wand zu malen"

Trotz der jüngsten Pleite bleibt der 38-Jährige optimistisch: „Gegen Pesch war nicht alles schlecht. Wir nutzen unsere Torchancen nicht, und gefühlt ist jeder Torschuss bei uns drin – dabei lassen wir wenig zu und haben in sechs Spielen auch ‚nur‘ sechs Gegentore kassiert. Ich bin weit davon entfernt, den Teufel an die Wand zu malen. Aber wir müssen aufpassen, dass auch wir nicht als Vizemeister plötzlich unten landen.“

Mit einem Punkt wolle man sich am Wochenenden icht zufrieden geben und will dem Tabellenführer die erste Pleite beibringen. „Nach Niederlagen ist man oftmals stärker als vorher. Daher ist das Ziel, Vichttal zu schlagen und ein Ausrufezeichen zu setzen, um uns im oberen Drittel festzusetzen", so Kilic abschließend.