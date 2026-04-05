Kilias Erfolgsserie hält an Express-Stürmer Schwabe trifft auch in Sa

Der FC Kilia Kiel untermauert seinen Ruf als „Mannschaft der Stunde“ in der Oberliga Schleswig-Holstein. Mit einem souveränen 2:0-Auswärtssieg beim TSV Nordmark Satrup baute die Mannschaft von Trainer Nicola Soranno ihre beeindruckende Bilanz aus und festigte den dritten Tabellenplatz. Matchwinner war erneut Torjäger Marc Schwabe.
Im Hinspiel Anfang August gewann Kilia Kiel 3:0, ehe dann die schwärzeste Stunde der Kieler seit Jahren begann: mit sieben Spielen in Folge ohne Sieg, was den Rauswurf aus der Topelite bedeutete. Inzwischen hat der Meister aus der Vorsaison seinen Flow wiedergefunden, aber die anvisierte Titelverteidigung ist mit größter Wahrscheinlichkeit futsch
Von Beginn an übernahm der Favorit aus der Landeshauptstadt das Kommando. Trotz der schwierigen Platzverhältnisse im Satruper Stadion agierten die Kieler spielerisch sicher und ließen defensiv kaum etwas anbrennen. Nicola Soranno zeigte sich nach der Partie zufrieden mit der Einstellung seiner Elf: „Sind echt gut ins Spiel gekommen, haben das wirklich, ja sehr reif gespielt auf einem Platz, der natürlich zu dieser Jahreszeit schwer zu bespielen ist, aber trotzdem in vernünftigem Zustand war. Und wir haben uns da gut drauf eingestellt, den Jungs das gezeigt im Vorwege, wie der Platz aussieht, dass wir die Bedingungen annehmen müssen.“
Obwohl Kilia bereits im ersten Durchgang Gelegenheiten zur Führung hatte, ging es torlos in die Kabinen. Satrup verteidigte leidenschaftlich, kam jedoch selten dazu, das gefürchtete Umschaltspiel aufzuziehen.
Nach dem Seitenwechsel brach der Bann in der 59. Minute. Ein Handspiel im Strafraum der Gastgeber führte zu einem Elfmeter, den Marc Schwabe sicher zum 1:0 verwandelte. Es war das zehnte Saisontor für den 1,92 Meter großen Hünen, der seit seiner Verletzungspause nicht zu stoppen ist: In jedem der letzten sieben Spiele trug er sich mindestens einmal in die Torschützenliste ein.
In der 79. Minute machte Schwabe dann den Deckel drauf. Nach einer starken Vorarbeit von Sturmpartner Joshua Nwokoma, der sich auf dem Flügel durchsetzte und präzise querlegte, musste Schwabe nur noch einschieben.
Satrups Trainer Thomas Knuth haderte ein wenig mit der Entstehung des 0:1-Rückstands: „In dem Spiel braucht man halt auch Glück, dass er so was dann nicht pfeift. Er hat jetzt gepfiffen und dann war auch so ein bisschen dann schon klar, dass es dann ganz schwer wird und dann das 2:0 dann hinterher.“
Mit 22 Punkten aus den letzten neun Partien ist Kilia Kiel nicht nur statistisch das beste Team der Rückrunde. Seit der Derby-Niederlage gegen Holstein Kiel II im Februar beim Start in die Punktrunde 2026 sind die Kilianer nun seit sieben Spielen ungeschlagen. Dennoch bleibt Soranno auf die Frage nachTabellenplatz zwei gewohnt hanseatisch zurückhaltend: „Kannst du voraussetzen, aber das können wir aktuell ja nicht selber beeinflussen. Wir müssen einfach noch mal unsere Hausaufgaben machen, weiter erfolgreich sein, dass wir den Fokus behalten. Was am Ende bei rumkommt, werden wir sehen. Hat natürlich auch was damit zu tun, wie die anderen Mannschaften spielen und vor allem, was wir jetzt in den letzten Spielen auf die Platte kriegen.“
Für den TSV Nordmark Satrup bleibt die Situation im Tabellenmittelfeld stabil, auch wenn mit 26 Punkten der Klassenerhalt noch nicht endgültig in trockenen Tüchern ist. Thomas Knuth, der ein ordentlich, vernünftiges und gutes Match seiner Mannschaft gesehen hatte, richtete den Blick unmittelbar nach Abpfiff auf die kommende Aufgabe zwei Tage später am Ostermontag zuhause gegen Eutin 08: „Mehr als drei Punkte wären schon noch ganz gut. Aber für uns natürlich jetzt ein wichtiges Spiel am Montag. Wir wollen den Schritt machen, Eutin auf Distanz halten. Das ist für uns erst mal wichtig.“
Stimmen zum SpielNicola Soranno (Trainer FC Kilia Kiel)
TSV Nordmark Satrup: Struck – Falke, Sebastian Waterhues, Bracht (82. Ketelsen) – Meiburg (74. Sellmer), Zamanakos, Lass, Paul Waterhues (74. Rades) – Naeve (72. Clemens Nielsen), Ottsen, Skrijelj (72. Brian Nielsen).
Trainer: Felix Knuth/Lars Meyer.
FC Kilia Kiel: Pachulski – Jakubowski, Foit, Meseberg – Warncke – Trepca (77. Senger), Klein (80. Klein), Yazgan (72. Voß), Niebergall (90. +2) – Nowkoma (82. Groß), Schwabe.
Trainer: Nicola Soranno.
SR: Ole Andreas Schulz (VfL Bad Schwartau).
Ass.: Oskar Kühle, Lovis Nesemann.
Z.: 98.
Tore: 0:1 Marc Schwabe (59., HE), 0:2 Marc Schwabe (79.).