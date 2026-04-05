Kilias Erfolgsserie hält an Express-Stürmer Schwabe trifft auch in Sa

Kilia Kiel übersprang zum zweiten Mal die hohe Hürde Nordmark Satrup. Szene aus dem Hinspiel zwischen Torschütze Jannis Voß und Keeper Jonas Wolz (Nordmark Satrup). – Foto: Ismail Yesilyurt

Der FC Kilia Kiel untermauert seinen Ruf als „Mannschaft der Stunde“ in der Oberliga Schleswig-Holstein. Mit einem souveränen 2:0-Auswärtssieg beim TSV Nordmark Satrup baute die Mannschaft von Trainer Nicola Soranno ihre beeindruckende Bilanz aus und festigte den dritten Tabellenplatz. Matchwinner war erneut Torjäger Marc Schwabe.

Im Hinspiel Anfang August gewann Kilia Kiel 3:0, ehe dann die schwärzeste Stunde der Kieler seit Jahren begann: mit sieben Spielen in Folge ohne Sieg, was den Rauswurf aus der Topelite bedeutete. Inzwischen hat der Meister aus der Vorsaison seinen Flow wiedergefunden, aber die anvisierte Titelverteidigung ist mit größter Wahrscheinlichkeit futsch

Reife Leistung auf schwerem Geläuf

Von Beginn an übernahm der Favorit aus der Landeshauptstadt das Kommando. Trotz der schwierigen Platzverhältnisse im Satruper Stadion agierten die Kieler spielerisch sicher und ließen defensiv kaum etwas anbrennen. Nicola Soranno zeigte sich nach der Partie zufrieden mit der Einstellung seiner Elf: „Sind echt gut ins Spiel gekommen, haben das wirklich, ja sehr reif gespielt auf einem Platz, der natürlich zu dieser Jahreszeit schwer zu bespielen ist, aber trotzdem in vernünftigem Zustand war. Und wir haben uns da gut drauf eingestellt, den Jungs das gezeigt im Vorwege, wie der Platz aussieht, dass wir die Bedingungen annehmen müssen.“

Die Satruper verteidigten mit voller Leidenschaft im Rückspiel - wie hier im Hinspiel gegen Paul Meseberg. – Foto: Ismail Yesilyurt

Obwohl Kilia bereits im ersten Durchgang Gelegenheiten zur Führung hatte, ging es torlos in die Kabinen. Satrup verteidigte leidenschaftlich, kam jedoch selten dazu, das gefürchtete Umschaltspiel aufzuziehen. Schwabe-Serie setzt sich fort Nach dem Seitenwechsel brach der Bann in der 59. Minute. Ein Handspiel im Strafraum der Gastgeber führte zu einem Elfmeter, den Marc Schwabe sicher zum 1:0 verwandelte. Es war das zehnte Saisontor für den 1,92 Meter großen Hünen, der seit seiner Verletzungspause nicht zu stoppen ist: In jedem der letzten sieben Spiele trug er sich mindestens einmal in die Torschützenliste ein. In der 79. Minute machte Schwabe dann den Deckel drauf. Nach einer starken Vorarbeit von Sturmpartner Joshua Nwokoma, der sich auf dem Flügel durchsetzte und präzise querlegte, musste Schwabe nur noch einschieben.

Das Satruper Trainerduo Thomas Knuth (li.) und Lars Meyerc dürfen mit der guten Vorstellung ihrer Elf gegen ein Kilia Kiel in Topform hochzufrieden sein, auch wenn es keinen Punkt gab. – Foto: Ismail Yesilyurt