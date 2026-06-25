Kilian Michelbach kommt zum SC Freiburg II, Trainerteam erweitert

Der SC Freiburg verpflichtet den 18-jährigen Innenverteidiger Kilian Michelbach für die U23. Der kanadische U20-Nationalspieler spielte zuletzt in der U19 des FC Ingolstadt 04.

In der vergangenen Saison kam der 1,92m große Abwehrspieler in 24 Pflichtspielen zum Einsatz. Dabei steuerte er acht Tore und sieben Vorlagen bei. Darüber hinaus absolvierte er seit 2025 insgesamt acht Einsätze für die U18- und U20-Auswahl des der kanadischen Fußballverbands.

Der gebürtige Frankfurter wechselte 2018 von der JSG Wehrheim zum 1. FC-TSG Königstein, eher er sich 2019 der Nachwuchsabteilung von Eintracht Frankfurt anschloss. Nach vier Jahren bei den Hessen sammelte der Defensivspieler weitere Erfahrungen an der privaten Spain Soccer Academy in Sevilla. 2024 kehrte er nach Deutschland zurück und lief fortan für die U19 des FC Ingolstadt 04 als Kapitän auf.

Mit André Hainault und Hannes Mühl erhält das Trainerteam der U23 zur neuen Saison weitere Verstärkung. Während André Hainault künftig als Co-Trainer an der Seite von Trainer Bernhard Weis arbeitet, übernimmt Hannes Mühl die Rolle des Reha- und Athletiktrainers.

Auch in der neuen Saison sind Bernhard Weis (Trainer), Christian Bahlinger (Co-Trainer und Videoanalyst), Marco Preuß (Torwarttrainer) sowie Johannes Flum und Daniel Schwaab (beide Verbindungstrainer) weiterhin Teil des Trainer-Teams der Freiburger U23.

André Hainault bringt sowohl als ehemaliger Spieler als auch als Trainer reichlich Erfahrung mit in den Breisgau. Der heute 40-Jährige absolvierte während seiner aktiven Laufbahn 44 Länderspiele für die kanadische A-Nationalmannschaft und war in Deutschland unter anderem für den VfR Aalen in der 2. Bundesliga sowie für den 1. FC Magdeburg und den 1. FC Kaiserslautern in der 3. Liga im Einsatz.

Nach dem Ende seiner Spielerkarriere im Jahr 2021 schlug André Hainault den Weg an die Seitenlinie ein. Zunächst arbeitete er als Co-Trainer der Zweitvertretung des FSV Mainz 05, ehe er 2024 zum Halleschen FC wechselte und dort ebenfalls als Co-Trainer tätig war. Im vergangenen Jahr übernahm der Kanadier die U19 des Halleschen FC als Cheftrainer.

Mit Hannes Mühl kehrt ein bekanntes Gesicht zum Sport-Club zurück. Der gebürtige Freiburger übernimmt die Position des Reha- und Athletiktrainers und kehrt nach drei Jahren in seine Heimat zurück.

Der 29-Jährige war von 2018 bis 2023 als Athletiktrainer bei den SC-Juniorinnen sowie SC-Frauen tätig. In den vergangenen drei Jahren arbeitete Mühl bei den Frauenmannschaften des VfL Wolfsburg und des SV Werder Bremen, sowie zwischenzeitlich als Datenanalyst beim Deutschen Fußballbund.