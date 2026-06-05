Kilian Kuntz bleibt der TSG erhalten

Kilian Kuntz und der sportliche Leiter Christoph Discher – Foto: Verein

Die Sommerpause steht bevor und nach einem starken Saisonendspurt kann die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach so bereits frühzeitig für die neue Saison planen. Nachdem Leo Gjini bereits eine Weile als Trainer feststeht, nimmt auch der Kader weiter Formen an. Einige Verlängerungen und Neuzugänge konnte die Weststadtelf bereits verkünden. Unter anderem stößt etwa Marlon Lander vom TSV Oberensingen zum Kader hinzu.

Nun vermeldet die TSG auch wieder eine Verlängerung. Kilian Kuntz spielt erst seit Winter am Sauerbach und entwickelte sich zu einer wichtigen Option – besonders auf den offensiven Flügeln und im Sturmzentrum. Nun bleibt der physisch starke Angreifer ein weiteres Jahr am Weiler. In elf Einsätzen präsentierte sich der 25-Jährige stets als Unruheherd im gegnerischen Strafraum und kommt dabei auf drei Tore sowie eine Vorlage. Für einen Spieler, der bisher noch häufiger als Joker eingesetzt wurde, eine sehr starke Quote. In einer wilden Partie gegen Heilbronn sorgte er mit seinem 4:2 für die Entscheidung.

Kilian Kuntz spielte vor der TSG lange Jahre bei Lorch und kam in der letzten Saison auf 19 Tore in der Bezirksliga. Nachdem er auch in der Hinrunde bei Landesligist Oeffingen mit acht Torbeteiligungen in zehn Spielen glänzen konnte, lebte er sich bei der TSG sofort gut ein. „Kilian hat bei uns schnell Fuß gefasst und war bei seinen Einsätzen ein absoluter Aktivposten“, erzählt der Vorsitzende Achim Pfeifer. „Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir auch in der kommenden Saison auf Kilian zählen können.“