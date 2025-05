Kilian Jakob kehrt zum TSV 1860 München zurück

Der verlorene Sohn kehrt zurück: Kilian Jakob trägt ab kommender Saison wieder das Trikot seines Jugendvereins 1860 München.

München – Lange wurde gemutmaßt, nun ist es offiziell: Kilian Jakob wechselt im Sommer zu den Löwen. Das gab der TSV 1860 München am Montag in einer Pressemitteilung bekannt. Der 27-Jährige werde demnach seinen auslaufenden Vertrag beim FC Erzgebirge Aue nicht verlängern.

Damit ist Jakob nach Kevin Volland der zweite Sommertransfer der Löwen und der zweite Rückkehrer.

Kilian Jakob kehrt zu 1860 München zurück

Kilian Jakob wechselte 2010 im Alter von 12 Jahren zum TSV 1860 München, durchlief dort die Jugendmannschaften und feierte 2016 sein Profidebüt für die Löwen in der 2. Bundesliga. 2017 zog es Jakob weiter zum FC Augsburg. Für die Fuggerstädter, bei denen er überwiegend in der 2. Mannschaft spielte, kam er einmal in der Bundesliga zum Einsatz. Später lief er für den Karlsruher SC 16-mal in der 2. Bundesliga auf, ehe er Anfang 2023 zum FC Erzgebirge Aue wechselte.

Für die Sachsen kam in der laufenden Saison auf 29 Einsätze in der 3. Liga. Eins seiner vier Saisontore erzielte der Linksaußen im Dezember gegen die Löwen.

Was Jakob für 1860 neben seiner Verbundenheit zum Verein besonders interessant macht, ist seine Flexibilität. Auf der linken Seite kann er alle Defensiv- wie Offensivpositionen bekleiden.

Jakob: „Die Löwen sind mein Verein“

„Ich freue mich sehr, wieder nach München zu kommen“, wird Jakob in der Pressemitteilung zitiert. „München ist meine Heimat, die Löwen sind mein Verein. Ich kann es kaum erwarten, das weiß-blaue Trikot anzuziehen und mein Bestes zu geben, damit die Mannschaft ihre Ziele erreicht.“

Geschäftsführer Christian Werner: „Wir bekommen einen Spieler mit großer defensiver Qualität, der auch offensiv agieren und Torgefahr ausstrahlen kann. Diese flexible Einsetzbarkeit bringt uns weitere taktische Möglichkeit.“