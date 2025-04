Kilian Fischer über erstes Bundesliga-Tor: „Schuss mit links trainiert“

Am vergangenen Freitag war es endlich so weit: In seinem 44. Bundesligaspiel erzielte Kilian Fischer sein erstes Tor. Der Weyarner zirkelte den Ball aus etwa 25 Metern rechts versetzt mit seinem linken Fuß ins lange Eck – als Rechtsfuß. Das sei kein Zufall, erklärt der 24-Jährige vom VfL Wolfsburg, der die 2:3-Niederlage gegen RB Leipzig bedauert.

Herr Fischer, Glückwunsch zum ersten Tor. Wie war der Moment für Sie auf dem Platz?

Es war schon ein fantastisches Gefühl für mich persönlich. Leider hat es nicht gereicht, um Punkte aus diesem Spiel mitzunehmen. Ich hatte es die Woche davor im kicker quasi angeteasert. Dass ich zufrieden bin mit meinen Leistungen, aber noch nicht oft genug im letzten Drittel gefährlich werde. In den vergangenen Wochen habe ich viel daran gearbeitet und gerade den Schuss mit links trainiert. Es freut mich umso mehr, dass es jetzt geklappt hat. Das macht Lust auf mehr.

Warum haben Sie als Rechtsfuß speziell den Schuss mit links trainiert?

Es geht darum, ein bisschen flexibler zu werden. Man schaut sich die meisten Spieler an, weiß, welcher Fuß der stärkere ist. So werde ich weniger ausrechenbar. Es war mir wichtig, dass ich eine zusätzliche „Waffe“ entwickle.

Haben Sie dafür Sonderschichten geschoben?

Ich habe mir meistens nach dem regulären Training noch einen Torwart geschnappt – manchmal auch einen Stürmer für Flanken – und ein paar Bälle ins Netz gehauen. Den Bewegungsablauf habe ich gut drin. Mit links ist mein Schuss fast besser als mit rechts.

Sie waren ja davor auch schon nah dran am ersten Tor...

Gegen Leverkusen habe ich die Latte getroffen, auch mit links. Ansonsten war ich deutlich häufiger im letzten Drittel und habe mehr geflankt. Jetzt ist endlich etwas Zählbares dabei rumgekommen. Aber wie gesagt: Am Ende wäre ich noch glücklicher, wenn wir das Spiel gewonnen oder zumindest einen Punkt mitgenommen hätten.

So schön das erste Tor für Sie auch war, ging das Spiel gegen Leipzig 2:3 verloren. Was ist noch drin im Saisonendspurt?

Wir sind Zwölfter, haben vier Spiele in Folge nicht gewonnen und es sind ein paar Mannschaften an uns vorbeigezogen. Nichtsdestotrotz wollen wir in den letzten fünf Spielen noch mal ein anderes Gesicht zeigen. Das war zuletzt nicht das, was wir können. Ein gelungener Saisonabschluss wäre wichtig. Wir sehen die Situation schon realistisch, aber vielleicht ist ja noch was möglich in Richtung Europa. Dafür müssen wir alles geben.