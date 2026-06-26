Kilian Bielitza bleibt beim Wuppertaler SV

Kilian Bielitza bleibt dem Wuppertaler SV erhalten. – Foto: Gunnar Frankenberg

Der Wuppertaler SV kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Kilian Bielitza bauen. Der 21-Jährige Innenverteidiger hat seinen Vertrag verlängert und geht den gemeinsamen Weg mit dem Verein in der Oberliga weiter.

Bielitza ist seit 2020 Teil des WSV und durchlief zunächst den „Löwenstall“. Dort entwickelte er sich Schritt für Schritt weiter, ehe er den Sprung in die erste Mannschaft schaffte. Nach dem Abstieg bleibt er damit ein wichtiger Bestandteil des Kaders und steht exemplarisch für den Weg des WSV, verstärkt auf Spieler aus der eigenen Region und aus dem eigenen Nachwuchs zu setzen.

Mit Spielern aus der Region zu alter Stärke

Der Verein freut sich besonders, dass ein junger Spieler mit dieser Identifikation weiterhin Teil des Teams bleibt. Kilian Bielitza steht für Einsatz, Entwicklung und regionale Verbundenheit – genau die Werte, die beim Neuaufbau im Mittelpunkt stehen.