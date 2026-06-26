Kilian Bielitza bleibt beim Wuppertaler SV

Der Wuppertaler SV kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Kilian Bielitza bauen. Der 21-Jährige Innenverteidiger hat seinen Vertrag verlängert und geht den gemeinsamen Weg mit dem Verein in der Oberliga weiter.
Bielitza ist seit 2020 Teil des WSV und durchlief zunächst den „Löwenstall“. Dort entwickelte er sich Schritt für Schritt weiter, ehe er den Sprung in die erste Mannschaft schaffte. Nach dem Abstieg bleibt er damit ein wichtiger Bestandteil des Kaders und steht exemplarisch für den Weg des WSV, verstärkt auf Spieler aus der eigenen Region und aus dem eigenen Nachwuchs zu setzen.
Der Verein freut sich besonders, dass ein junger Spieler mit dieser Identifikation weiterhin Teil des Teams bleibt. Kilian Bielitza steht für Einsatz, Entwicklung und regionale Verbundenheit – genau die Werte, die beim Neuaufbau im Mittelpunkt stehen.
Sportvorstand Lennart Strufe zur Verlängerung: „Wir freuen uns sehr, dass Kilian bei uns bleibt. Er kennt den WSV schon lange, ist ein toller Junge mit einer sehr guten Mentalität. Genau das ist der Weg, den wir gehen wollen, Spieler aus der Region, die bereit sind, hart zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln.“
Mit Kilian Bielitza bleibt ein weiterer Spieler mit WSV-DNA, dies ist ein wichtiger Baustein für die Zukunft des WSV.
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