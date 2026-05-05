Kilia wahrt Favoritenrolle mit 3:1 gegen Hohenwestedt

In der Folge erhöhten die Gastgeber den Druck und kamen durch Groß und Schwabe zu weiteren Möglichkeiten, die jedoch ungenutzt blieben oder vom aufmerksamen MTSV-Keeper Calvin Schultz pariert wurden. Nicola Soranno bemängelte später die fehlende Konsequenz:

„Ich glaube einfach, dass wir heute den Gegner viel zu lange am Leben haben lassen, weil wir die Dinger nicht gemacht haben“.

Kurz nach dem Seitenwechsel schlug der Außenseiter eiskalt zurück. Nach einer flachen Hereingabe von Tjark Sievers, der ein Zuspiel von Thies Kochanski auf die rechte Seite erhalten hatte, vollendete Fabian Engbrecht in Mittelstürmerposition in der 51. Minute zum überraschenden 1:1-Ausgleich. Das Spiel entwickelte sich nun zu einem Spiel mit Hochkarätern. Wobei die dominierende Heimelf das Gros besaß. Serhat Yazgan und Felix Niebergall müssen für Kiel das 2:1 machen, auf der Gegenseite traf Kilian Pingel aus spitzem Winkel nur das Außennetz.

„Ich finde, wir haben heute in der ersten Halbzeit wenig Klarheit gehabt im Spielaufbau. Zu viele Fehler gemacht. In der zweiten Halbzeit zu viele schlechte Entscheidungen getroffen im letzten Drittel, weil der Niebergall muss ein Tor machen, der Yazgan muss ein Tor machen, Joshi muss noch ein Tor machen“, zählte Soranno die Hochkaräter auf.