Kilia Kiel zu stark: SIG Elmenhorst scheidet deutlich aus

Der FC Kilia Kiel war am Ende zu gut für die SIG Elmenhorst - die sich nun klar auf die Liga fokussieren kann. – Foto: Ismail Yesilyurt

Für die SIG Elmenhorst ist im Achtelfinale des SHFV-Pokals Endstation. Der Verbandsligist unterlag dem klassenhöheren FC Kilia Kiel mit 1:5 (0:3).

Die Gäste aus der Oberliga übernahmen früh die Kontrolle und gingen in der 28. Minute durch Marc Schwabe in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Kilia innerhalb weniger Minuten zunächst durch Cetintürk (40.) und anschließend Drilon Trepca (44.) auf 3:0.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Favorit spielbestimmend. Lucas Groß sorgte in der 67. Minute mit dem vierten Treffer für die Vorentscheidung. Die SIG Elmenhorst belohnte sich jedoch für ihren Einsatz und verkürzte durch Erik Wolter in der 75. Minute auf 1:4. Den Schlusspunkt setzte erneut Drilon Trepca, der in der 79. Minute einen Foulelfmeter zum 5:1-Endstand verwandelte.