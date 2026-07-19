 2026-07-17T11:53:53.177Z

Pokal

Kilia Kiel zu stark: SIG Elmenhorst scheidet deutlich aus

Der Verbandsligist hält phasenweise gut mit, muss sich dem Oberligisten im SHFV-Pokal am Ende jedoch klar geschlagen geben.

von Isaija Zecevic · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser
Der FC Kilia Kiel war am Ende zu gut für die SIG Elmenhorst - die sich nun klar auf die Liga fokussieren kann.
Der FC Kilia Kiel war am Ende zu gut für die SIG Elmenhorst - die sich nun klar auf die Liga fokussieren kann. – Foto: Ismail Yesilyurt

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Für die SIG Elmenhorst ist im Achtelfinale des SHFV-Pokals Endstation. Der Verbandsligist unterlag dem klassenhöheren FC Kilia Kiel mit 1:5 (0:3).

Heute, 15:00 Uhr
SIG Elmenhorst
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FC Kilia Kiel
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Abpfiff

Die Gäste aus der Oberliga übernahmen früh die Kontrolle und gingen in der 28. Minute durch Marc Schwabe in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Kilia innerhalb weniger Minuten zunächst durch Cetintürk (40.) und anschließend Drilon Trepca (44.) auf 3:0.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der Favorit spielbestimmend. Lucas Groß sorgte in der 67. Minute mit dem vierten Treffer für die Vorentscheidung. Die SIG Elmenhorst belohnte sich jedoch für ihren Einsatz und verkürzte durch Erik Wolter in der 75. Minute auf 1:4. Den Schlusspunkt setzte erneut Drilon Trepca, der in der 79. Minute einen Foulelfmeter zum 5:1-Endstand verwandelte.

Trotz des deutlichen Ergebnisses dürfte die Partie für die SIG Elmenhorst wichtige Erkenntnisse geliefert haben. Gegen einen ambitionierten Oberligisten zeigte der Verbandsligist vor allem kämpferisch eine engagierte Leistung, musste die höhere individuelle Qualität des Gegners am Ende jedoch anerkennen. Nun richtet sich der Fokus vollständig auf den bevorstehenden Saisonstart in der Verbandsliga Süd Schleswig-Holstein.