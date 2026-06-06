Kilia Kiel zieht U19-Kapitän Eren Özdemir in den Oberliga-Kader hoch von Ismail Yesilyurt · Heute, 10:14 Uhr · 0 Leser

Eren Özdemir (Kilia Kiel). – Foto: Kilia Kiel

Der FC Kilia Kiel befördert das nächste Eigengewächs in die erste Herrenmannschaft. Wie der Oberligist bekannt gab, rückt Eren Özdemir zur kommenden Spielzeit fest in den Ligakader auf. Das 19-jährige Mittelfeldtalent wird somit zukünftig Cheftrainer Nicola Soranno als fußballerischen Lehrmeister an seiner Seite haben. Soranno darf sich auf einen hochentwickelten Neuzugang freuen: Özdemir führte die Kieler U19 in der abgelaufenen Saison als Kapitän aufs Feld und erreichte mit seinem Team hinter dem SV Eichede die Vizemeisterschaft in der Oberliga Schleswig-Holstein.

Der spielstarke Youngster gilt auf dem Platz als echter Führungsspieler, der ein enorm komplettes Profil mitbringt. In der vergangenen Spielzeit der A-Junioren-Oberliga stand Özdemir in 15 Partien auf dem Rasen und steuerte dabei drei Tore zum Erfolg der Kieler Nachwuchsmannschaft bei.

Erste Oberliga-Luft geschnuppert und großes Lob vom Vorsitzenden Dass der Sprung in die höchste schleswig-holsteinische Herren-Spielklasse für das Talent keine unlösbare Herkulesaufgabe sein wird, deutete sich bereits an. Nicola Soranno ließ den U19-Kapitän nämlich schon zweimal bei den Herren reinschnuppern: Bereits zu Beginn der Saison sammelte Özdemir in den Duellen gegen den Traditionsverein VfR Neumünster sowie gegen den TSV Nordmark Satrup erste wertvolle Minuten im Herren-Oberhaus.