Kilia Kiel will 6er-Serie ausbauen

In Rotenhof begann Kilias Absturz

Das Hinspiel dürfte Kilia noch in den Knochen stecken. Das 1:1 in Rendsburg war damals der Beginn einer sieben Spiele dauernden Durststrecke, die die Kieler aus dem Meisterrennen warf. Inzwischen aber ist der Motor wieder auf Betriebstemperatur: Sechs Siege in Serie und der klare Blick nach vorn. Vizemeisterschaft? Sicherlich kein verbotenes Wort mehr am Hasseldieksdammer Weg.

Rotenhof kämpft um das dritte Oberliga-Jahr

Rotenhof arbeitet mit Bodenhaftung, aber viel Leidenschaft. Das jüngste 3:1 in Neumünster war ein echter Befreiungsschlag: 17 Punkte, Rang elf – der Klassenerhalt rückt näher, das dritte Oberliga-Jahr fest im Blick. Und Respekt bringt man bei Kilia ohnehin entgegen. „Ich habe riesigen Respekt vor Rotenhof. Ich habe schon öfter gegen sie gespielt und weiß, was die Jungs draufhaben. Sie sind eine robuste, unangenehme Mannschaft, die immer alles gibt. Wir müssen von Anfang an konzentriert sein“, warnt Kilia-Offensivmann Joshua Nwokoma.

Favorit gegen Außenseiter auf dem Papier

Die Zahlen sagen: Kilia ist Favorit. Die Realität des Fußballabends sagt: Der TuS Rotenhof liebt genau diese Rolle. Und wenn das Flutlicht angeht, sind solche Rollenbilder bekanntlich schnell nur noch Theorie.