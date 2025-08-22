Kilia Kiel verpflichtet Joshua Nwokoma kurz vor Transferschluss

Neuzugang Joshua Nwokoma (Kilia Kiel) – Foto: FC Kilia Kiel

Kurz vor Schließen des Transferfensters hat der FC Kilia Kiel noch einmal auf dem Spielermarkt zugeschlagen: Mit Joshua Nwokoma kommt ein junger Offensivspieler vom Regionalligisten SC Weiche Flensburg in die Landeshauptstadt. Der 20-Jährige wechselt per Leihe und soll in Kiel vor allem Spielpraxis sammeln, um den nächsten Schritt in der sportlichen Laufbahn zu gehen.

Soranno: „Ein Spieler, der perfekt zu uns passt“ Trainer Nicola Soranno zeigte sich hochzufrieden mit der Verstärkung für seine Mannschaft: „Wir haben nach dem Abgang von Empen die Augen offen gehalten und geschaut, welche Möglichkeiten sich ergeben. Gerade in der Offensive wollten wir uns breiter aufstellen und den Konkurrenzkampf ankurbeln. Mit Joshua haben wir einen Spieler gefunden, der perfekt zu uns passt: jung, talentiert und trotzdem schon mit ein wenig Erfahrung ausgestattet. Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat und wollen ihm helfen, den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen.“

Mehr Breite und neue Impulse im Angriff

Mit Nwokoma erweitert Kilia seine Optionen in der Offensive. Der flexibel einsetzbare Angreifer soll nicht nur die Breite im Kader erhöhen, sondern auch neue Impulse im Angriffsspiel setzen.

Joshua Nwokoma (SC Weiche FL 08) gegen Bjarne Steffens (re., SpVg Eidertal Molfsee) in Action im Testspiel. – Foto: Ismail Yesilyurt