Kilia Kiel verliert in der 95. Minute zwei Punkte bei Phönix II

Foulelfmeter: so unnötig wie ein Kropf

„Du darfst dem Schiedsrichtergespann nicht die Möglichkeit geben, da was zu pfeifen, weil das unnötig war. Wenn ich dem Gegenspieler hinterherlaufe und da nichts mache, dann passiert da auch nichts“, ging Kilia-Coach Nicola Soranno mit dem kurz zuvor eingewechselten Jeppe Waschko ins Gericht. Die Tat: weit abseits des Ball-Standorts in einer ungefährlichen Zone hielt Waschko den ebenfalls eingewechselten Rasgele im Strafraum fest, woraufhin dieser zu Fall kam und das Schiedsrichtergespann auf Elfmeter entschied.

1:1 symptomatisch für den Saisonverlauf

Der späte Ausgleich war symptomatisch für den bisherigen Saisonverlauf, in dem die Kieler schon einige unglückliche Rückschläge einstecken mussten – aber so unnötig wie ein Kropf aufgrund des individuellen Fauxpas. Nach dem anhaltenden Fall in der höchsten Landesklasse betrieben Soranno und seine Team-Entourage Brainstorming, um aus den sportlichen Kalamitäten herauszufinden.

Neuer Ansatz gegen den Ball

„Wir haben einen anderen Ansatz gewählt als in den letzten Wochen. Wir wollten stabiler stehen gegen den Ball. In den letzten Wochen haben wir, glaube ich, mit dem Ball oft guten Fußball gespielt, aber waren defensiv nicht gut. Ich habe den Jungs vor dem Spiel gesagt, dass ich davon überzeugt bin, wenn wir die Null halten hinten, dann gewinnen wir das Spiel auch“, behielt der Kieler Übungsleiter recht.