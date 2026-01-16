Kilia Kiel verlängert Vertrag mit Mittelfeldmotor Jannis Voß

Jannis Voß (Kilia Kiel) in Aktion. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der Oberligist FC Kilia Kiel hat den Vertrag mit Jannis Voß vorzeitig verlängert und bindet damit einen der Leistungsträger für die Saison 2026/27 an sich. Der 27-jährige defensive Mittelfeldspieler wird auch in der kommenden Saison ein zentraler Bestandteil der Kilianer Mannschaft bleiben.

Voß bleibt der Fördestadt treu Jannis Voß, am 12. Juli 1998 geboren, ist seit Juli 2024 beim FC Kilia Kiel unter Vertrag und hat sich schnell als wichtiger Spieler im defensiven Mittelfeld etabliert. Der gebürtige Deutsche kam ablösefrei von Holstein Kiel II zur Mannschaft an den Hasseldieksdammer Weg und zählt seitdem zu den Stammkräften des Teams. Mit seiner dynamischen Spielweise und taktischen Flexibilität sorgt Voß für Stabilität im Zentrum und ist nicht nur defensiv stark, sondern auch ein Anker für Spielaufbau und Balance im Team.