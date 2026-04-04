Kilia Kiel sichert sich Talent: Selim Cetintürk kommt aus Molfsee von Ismail Yesilyurt · 04.04.2026, 21:27 Uhr · 0 Leser

Erst 19 Jahre jung und schon mit viel Verantwortung - Selim Cetintürk ist zweiter Kapitän bei der SpVg Eidertal Molfsee. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der FC Kilia Kiel erweitert sein Portfolio an Talenten! Für die kommende Spielzeit 2026/27 verpflichtete der aktuelle Tabellendritte der Oberliga Schleswig-Holstein Selim Cetintürk. Cetintürk spielt bei der SpVg Eidertal Molfsee – Tabellenvierter der Landesliga Schleswig.

Jung, entwicklungsfähig und bereits im Herrenbereich angekommen Der zentrale Mittelfeldspieler, der vor allem im defensiven Bereich eingesetzt wird, sammelte trotz seines jungen Alters bereits – auch als U19-Spieler – regelmäßig Spielpraxis im Herrenbereich. In der aktuellen Spielzeit stehen 19 Partien und ein Tor auf dem Konto. In vielen Einsätzen für Eidertal Molfsee überzeugte der 19-Jährige dabei nicht nur durch Einsatz, sondern auch durch Spielintelligenz. Insgesamt stehen unter anderem mehrere Scorerpunkte zu Buche, darunter sechs Vorlagen.

Selim Cetintürk. – Foto: Kilia Kiel

„Selim ist auf der 6, 8 oder 10 vielseitig einsetzbar und bringt jede Menge Potenzial mit. Schon als A-Jugendlicher durfte er erste Oberliga-Luft schnuppern – ein klares Zeichen für seine Qualität und Entwicklung“, ist Volker Roese, erster Vorsitzender des FC Kilia Kiel, überzeugt von den Qualitäten des zukünftigen Kilianers. Ausbildung in Molfsee Seine fußballerische Ausbildung erhielt Cetintürk bei der SpVg Eidertal Molfsee, wo er den Sprung aus dem Jugendbereich in den Herrenfußball schaffte. Seit Sommer 2024 gehört er fest zum Kader der Ligamannschaft.



