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Kilia Kiel sichert sich Talent: Selim Cetintürk kommt aus Molfsee

von Ismail Yesilyurt · 04.04.2026, 21:27 Uhr · 0 Leser
Erst 19 Jahre jung und schon mit viel Verantwortung - Selim Cetintürk ist zweiter Kapitän bei der SpVg Eidertal Molfsee.
Erst 19 Jahre jung und schon mit viel Verantwortung - Selim Cetintürk ist zweiter Kapitän bei der SpVg Eidertal Molfsee. – Foto: Ismail Yesilyurt

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Der FC Kilia Kiel erweitert sein Portfolio an Talenten! Für die kommende Spielzeit 2026/27 verpflichtete der aktuelle Tabellendritte der Oberliga Schleswig-Holstein Selim Cetintürk. Cetintürk spielt bei der SpVg Eidertal Molfsee – Tabellenvierter der Landesliga Schleswig.

Jung, entwicklungsfähig und bereits im Herrenbereich angekommen

Der zentrale Mittelfeldspieler, der vor allem im defensiven Bereich eingesetzt wird, sammelte trotz seines jungen Alters bereits – auch als U19-Spieler – regelmäßig Spielpraxis im Herrenbereich. In der aktuellen Spielzeit stehen 19 Partien und ein Tor auf dem Konto.

In vielen Einsätzen für Eidertal Molfsee überzeugte der 19-Jährige dabei nicht nur durch Einsatz, sondern auch durch Spielintelligenz. Insgesamt stehen unter anderem mehrere Scorerpunkte zu Buche, darunter sechs Vorlagen.

Selim Cetintürk.
Selim Cetintürk. – Foto: Kilia Kiel

„Selim ist auf der 6, 8 oder 10 vielseitig einsetzbar und bringt jede Menge Potenzial mit. Schon als A-Jugendlicher durfte er erste Oberliga-Luft schnuppern – ein klares Zeichen für seine Qualität und Entwicklung“, ist Volker Roese, erster Vorsitzender des FC Kilia Kiel, überzeugt von den Qualitäten des zukünftigen Kilianers.

Ausbildung in Molfsee

Seine fußballerische Ausbildung erhielt Cetintürk bei der SpVg Eidertal Molfsee, wo er den Sprung aus dem Jugendbereich in den Herrenfußball schaffte. Seit Sommer 2024 gehört er fest zum Kader der Ligamannschaft.

Dabei zeigte der Rechtsfuß früh, dass er mehr ist als ein reiner Abräumer vor der Abwehr. Die Stärken liegen vor allem im Spiel gegen den Ball, in der Zweikampfführung und im strukturierten Aufbauspiel – Qualitäten, die ihn für höhere Aufgaben interessant machen.

Schritt zum ambitionierten Oberligisten

Der Traditionsverein Kilia Kiel, der in den vergangenen Jahren sportlich einen deutlichen Aufwärtstrend hingelegt hat und regelmäßig um die Spitzenplätze spielt, bietet dem jungen Mittelfeldspieler ein Umfeld mit höheren Anforderungen.