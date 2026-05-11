Kilia Kiel nach Anlaufschwierigkeiten im Rausch – 6:1 in Oldenburg

Luca Senger (Kilia Kiel) belohnte seine gute Leistung mit zwei Toren. – Foto: Ismail Yesilyurt

Der FC Kilia Kiel präsentiert sich im Jahr 2026 weiterhin in Bestform und unterstreicht seinen Status quo sitzend auf einen Spitzenplatz in der Oberliga Schleswig-Holstein. Während in der Hinrunde oft die spielerische Überlegenheit nicht in Punkte umgemünzt werden konnte, stimmen nun auch die Resultate. Beim Oldenburger SV (OSV) feierte die Mannschaft von Trainer Nicola Soranno einen deutlichen 6:1-Auswärtssieg. Doch das deutliche Endergebnis spiegelt nur bedingt den Verlauf der ersten 45 Minuten wider, in denen der durch Verletzungssorgen geplagte OSV den Favoriten ordentlich ärgerte.

Die Vorzeichen für den Oldenburger SV hätten kaum schlechter sein können. Trainer Florian Stahl musste auf eine Vielzahl von Stammkräften verzichten: Wichtige Eckpfeiler wie Jan-Erik Krenzke und Marcel Freund fielen verletzt aus, Silas Bünning fällt sogar länger aus. „Die Voraussetzungen für ein gutes Ergebnis standen von Beginn an nicht gut“, konstatierte Stahl nach der Partie. Er musste seinen Kader mit Spielern aus der zweiten Mannschaft und der A-Jugend auffüllen, von denen einige am Vortag im Verbandsliga-Team bereits über die volle Distanz im Einsatz waren.

Trotz dieser Personalnot startete der OSV überraschend stark und ging in der 19. Minute durch einen abgefälschten Freistoß von Rico Mielke verdient mit 1:0 in Führung. Zu diesem Zeitpunkt hatte Kilia Kiel kaum Lösungen gegen die kompakt stehenden Hausherren gefunden. „Wir waren ein bisschen ungeduldig“, gab Kilia-Coach Nicola Soranno zu, dessen Team auf dem engen Kunstrasenplatz zunächst kaum Räume fand.

Wendepunkt durch individuelle Fehler

Der Ausgleich zum 1:1 durch Luca Senger in der 31. Minute fiel laut Soranno „ein bisschen aus dem Nichts“. Florian Stahl ärgerte sich über die Entstehung, bei der sich Defensive und Torwart uneinig waren: „Hier treffen wir dann die falschen Entscheidungen“. Ein weiterer individueller Fehler auf der Außenbahn ermöglichte Florian Foit nur vier Minuten später das 1:2 (35.).

Ab diesem Moment kippte das Spiel komplett zugunsten der Kieler. Zwar blieb die erste Halbzeit mit Chancen auf beiden Seiten noch offen, doch mit zunehmender Spieldauer machten sich bei Oldenburg der Kräfteverschleiß und der schwindende Druck bemerkbar. Da der Klassenerhalt für den OSV rechnerisch bereits gesichert war, schien die letzte notwendige Spannung zu fehlen. Stahl bemerkte: „Man hat gemerkt, wir müssen nicht mehr unbedingt und das hat man dann auch heute im Spiel widergespiegelt gesehen“.

Kieler Dominanz nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel und einer klaren Pausenansprache durch Soranno agierte Kilia Kiel deutlich zielstrebiger. „Zweite Halbzeit war das spätestens nach dem 3:1 eine klare Geschichte“, bilanzierte Soranno. Julius Alt (55.), erneut Senger (67.) sowie ein Doppelpack von Marvin Müller (73., 80.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.