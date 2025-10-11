Kilia Kiel im Krisenmodus: Kommt gegen Kaltenkirchen die Wende?

Wer hätte das vor der Saison 2025/26 in der Oberliga Schleswig-Holstein gedacht? Am 12. Spieltag trifft der amtierende Meister Kilia Kiel auf den Aufsteiger Kaltenkirchener TS – und der Ausgang der Partie ist völlig offen. Noch bemerkenswerter: Der Neuling steht aktuell vor dem Titelverteidiger. Die KTS belegt mit elf Punkten den neunten Tabellenplatz, während die Kieler – mit einem Nachholspiel in der Hinterhand – nur Zwölfter sind (9 Punkte).

Kaltenkirchen im Aufwind

Die Gäste aus dem Kreis Segeberg reisen mit breiter Brust an die Förde. Nach dem Trainerwechsel von Rene Sixt zu Martin Genz hat sich die Mannschaft spürbar stabilisiert. In drei Spielen unter dem neuen Coach sammelte die KTS starke sieben Punkte. Zuletzt feierte das Team beim 2:1-Erfolg gegen den TuS Rotenhof einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf – und hat sich damit endgültig in der Liga etabliert.

Ganz anders die Lage bei Kilia Kiel. Der Serienmeister der vergangenen Saison, der 2024/25 ohne Niederlage durchmarschierte, steckt in einer ungewohnten Krise. Seit sieben Spielen wartet die Soranno-Elf auf einen Sieg – eine Durststrecke, die man in Kiel lange nicht erlebt hat.

Trainer Nicola Soranno reagierte zuletzt und stellte beim 1:1 gegen Phönix Lübeck II taktisch um. Mit einer Doppelsechs wollte er der Defensive mehr Stabilität verleihen – auf Kosten der Offensive. Lange Zeit schien der Plan aufzugehen: Nach 95 Minuten lag Kilia in Führung und wähnte sich auf dem Weg zum Befreiungsschlag. Doch ein unnötiger Foulelfmeter in der Nachspielzeit zerstörte die Hoffnung auf drei Punkte.

Der Blick nach vorn

Trotz der schwierigen Situation bleibt Kilia kämpferisch. In Kiel weiß man, dass der Abstiegskampf längst Realität ist – und nimmt die Herausforderung an. Im Stadionmagazin machte der Verein deutlich, worum es jetzt geht: „Für uns ist das heute eine wichtige Chance, Boden gutzumachen, Selbstvertrauen zu tanken und ein deutliches Lebenszeichen im Abstiegskampf zu senden.“