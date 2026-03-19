Kilia Kiel gewinnt 4:1 gegen TuS Rotenhof

– Foto: Ismail Yesilyurt

Der FC Kilia Kiel setzte sich gegen TuS Rotenhof mit 4:1 durch. Die Hausherren dominierten die erste Halbzeit, während Rotenhof erst nach der Pause Chancen hatte, diese jedoch nicht nutzen konnte.

Marc Schwabe brachte Kilia früh in Führung (17.), wenig später erhöhte Julius Rainer Alt auf 2:0 (25.). Nach dem Seitenwechsel traf Tino Klein zum 3:0 (49.), bevor Felix Knuth per Handelfmeter auf 3:1 verkürzte (56.). In der Nachspielzeit stellte Schwabe den 4:1-Endstand her (90.+2). Für Kilia sah Tom Warncke in der 55. Minute die Rote Karte.

Rotenhof kam erst in der zweiten Hälfte – begünstigt durch die Überzahl – zu wirklich guten Torchancen und hätte das Spiel noch einmal spannend gestalten können. Leider blieben diese Möglichkeiten ungenutzt, sodass Kilia nach einem Konter sogar noch auf 4:1 stellte.