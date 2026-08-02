Kilia Kiel entführt knapp die Punkte bei der Kaltenkirchener TS von Ismail Yesilyurt · Heute, 14:09 Uhr · 0 Leser

Torwart Tom Pachulski (Kilia Kiel) erwies sich erneut als starker Rückhalt. – Foto: Ismail Yesilyurt

Zum Auftakt der Oberliga Schleswig-Holstein hat der FC Kilia Kiel einen hart erkämpften 2:1 (0:0)-Auswärtssieg bei der Kaltenkirchener TS gefeiert. Auf dem engen Kunstrasenplatz, der Naturrasenplatz wird saniert, taten sich die Gäste lange schwer, nahmen am Ende jedoch glücklich die drei Zähler mit.

Kilias Trainer Nicola Soranno blickte nach Abpfiff auf ein turbulentes Duell zurück: „Das war das erwartet schwere Spiel auf dem Kunstrasenplatz. Ein wildes Spiel, wo alles passieren kann, wo du mit Sicherheit auch ein bisschen Spielglück auf deiner Seite brauchst.“ Die Kieler mussten sich vor allem bei ihrem stark parierenden Schlussmann Tom Pachulski bedanken, der im ersten Durchgang unter anderem gegen Marten Söder und Lenny Glissmann glänzend reagierte bei Fernschüssen und einen Rückstand verhinderte. Pechvogel Jensen und eiskalte Gäste nach der Pause Nach dem torlosen ersten Abschnitt, in dem die Hausherren ein leichtes Chancenplus verzeichneten, folgte der Rückschlag für die Kaltenkirchener direkt nach dem Seitenwechsel. Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, als Janik Jensen eine Flanke von Berat Ayyildiz unglücklich ins eigene Netz köpfte (47.).

Traf zum 2:0 - Stürmer Marc Schwabe (Kilia Kiel). – Foto: Ismail Yesilyurt

Die Kieler, die im zweiten Durchgang mehr Kontrolle im Ballbesitz bekamen, legten in der 64. Minute nach: Nach einem langen Ball in die Kette setzte sich Lucas Groß an der Grundlinie durch, bediente Marc Schwabe, der aus spitzem Winkel zum 0:2 traf. „Dann war eigentlich das Spiel unter Kontrolle. Dann haben wir sie durch einen individuellen Fehler wieder rangeholt“, so Soranno über die anschließende hektische Phase.