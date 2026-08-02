Kilia Kiel entführt knapp die Punkte bei der Kaltenkirchener TS

Zum Auftakt der Oberliga Schleswig-Holstein hat der FC Kilia Kiel einen hart erkämpften 2:1 (0:0)-Auswärtssieg bei der Kaltenkirchener TS gefeiert. Auf dem engen Kunstrasenplatz, der Naturrasenplatz wird saniert, taten sich die Gäste lange schwer, nahmen am Ende jedoch glücklich die drei Zähler mit.
Kilias Trainer Nicola Soranno blickte nach Abpfiff auf ein turbulentes Duell zurück: „Das war das erwartet schwere Spiel auf dem Kunstrasenplatz. Ein wildes Spiel, wo alles passieren kann, wo du mit Sicherheit auch ein bisschen Spielglück auf deiner Seite brauchst.“ Die Kieler mussten sich vor allem bei ihrem stark parierenden Schlussmann Tom Pachulski bedanken, der im ersten Durchgang unter anderem gegen Marten Söder und Lenny Glissmann glänzend reagierte bei Fernschüssen und einen Rückstand verhinderte.
Nach dem torlosen ersten Abschnitt, in dem die Hausherren ein leichtes Chancenplus verzeichneten, folgte der Rückschlag für die Kaltenkirchener direkt nach dem Seitenwechsel. Gerade einmal zwei Minuten waren gespielt, als Janik Jensen eine Flanke von Berat Ayyildiz unglücklich ins eigene Netz köpfte (47.).
Die Kieler, die im zweiten Durchgang mehr Kontrolle im Ballbesitz bekamen, legten in der 64. Minute nach: Nach einem langen Ball in die Kette setzte sich Lucas Groß an der Grundlinie durch, bediente Marc Schwabe, der aus spitzem Winkel zum 0:2 traf. „Dann war eigentlich das Spiel unter Kontrolle. Dann haben wir sie durch einen individuellen Fehler wieder rangeholt“, so Soranno über die anschließende hektische Phase.
Die Kaltenkirchener steckten keineswegs auf und belohnten sich in der 71. Minute durch Lenny Glissmann nach Vorarbeit von Jonas Hinz mit dem 1:2-Anschlusstreffer. In der Folge drängte die TS vehement auf den Ausgleich, Kilia selbst hatte einen Pfostenschuss durch Drilon Trepca (69.) und wackelte bei brenzligen Strafraumszenen in der eigenen Box. In der Schlussminute bot sich den Gastgebern sogar die große Chance auf das 2:2, doch Kilia-Keeper Pachulski rettete mit einer überragenden Fußabwehr gegen Sebastian Böttcher den knappen Sieg.
Entsprechend bitter fiel das Fazit von KT-Trainer Martin Genz aus: „Also ehrlicherweise war es sehr bitter für uns heute, da wir nicht die schlechtere Mannschaft waren. Wenn man die klaren Torchancen sieht, in der ersten Halbzeit waren wir ein bisschen im Plus. Punkteteilung wäre aus meiner Sicht komplett gerecht gewesen.“