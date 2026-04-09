Kilbey nicht aufzuhalten - Grabmeier und Schwaiberger dicht dran

Schwaiberger (Mi.), Stich (re.) und Fisch (lu.) folgen auf das Spitzenduo. – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Bayernliga in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

In der Frauen-Bayernliga trifft Kiara Kilbey für den 1. FFC Hof wie am Fließband. Mit 13 Treffern steht sie verdient an der Spitze der Torjägerinnen-Liste. Nach der Winterpause schoss die Stürmerin sich in einen Lauf und netzte in jeder Partie ein. Auch im Viertelfinale des Hiscox Verbandspokals gegen den TSV Theuern war sie nicht zu stoppen und beförderte den FFC Hof ins Halbfinale.

Mit nur einem Treffer weniger rutscht Lena Grabmeier auf den zweiten Platz. Diese war nur in einer Partie nach der Pause erfolgreich. Beim 3:0-Sieg gegen den TSV Theuern traf sie gleich doppelt. In den restlichen Spielen ging sie torlos aus. Ob sich Grabmeier wieder an die Spitze katapultieren wird, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.