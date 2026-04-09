Kilbey nicht aufzuhalten - Grabmeier und Schwaiberger dicht dran

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützinnen der Bayernliga in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
In der Frauen-Bayernliga trifft Kiara Kilbey für den 1. FFC Hof wie am Fließband. Mit 13 Treffern steht sie verdient an der Spitze der Torjägerinnen-Liste. Nach der Winterpause schoss die Stürmerin sich in einen Lauf und netzte in jeder Partie ein. Auch im Viertelfinale des Hiscox Verbandspokals gegen den TSV Theuern war sie nicht zu stoppen und beförderte den FFC Hof ins Halbfinale.
Mit nur einem Treffer weniger rutscht Lena Grabmeier auf den zweiten Platz. Diese war nur in einer Partie nach der Pause erfolgreich. Beim 3:0-Sieg gegen den TSV Theuern traf sie gleich doppelt. In den restlichen Spielen ging sie torlos aus. Ob sich Grabmeier wieder an die Spitze katapultieren wird, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.
Franziska Schwaiberger bescherte dem FC Ruderting im letzten Monat vier Tore und springt somit mit 10 Treffern auf dem Konto auf den dritten Platz. "Frän" erzielte einen Hattrick beim 6:0-Erfolg des FC Ruderting über den TUS Bad Aibling und steuerte schon zu 10 Treffern durch Assists bei.
1. Kiara Kilbey, 1.FFC Hof: 13 Tore
2. Lena Grabmeier, TUS Bad Aibling: 12 Tore
3. Franziska Schwaiberger, FC Ruderting: 10 Tore
4. Tabea Fisch, FC Ruderting: 8 Tore
4. Susanne Stich, TSV Theuern: 8 Tore
6. Merve Kantar, FC Stern München I: 7 Tore
6. Isabell Kastner, 1. FFC Hof: 7 Tore
6. Shatra Namutebi, FC Ingolstadt 04 II, 7 Tore
6. Jasmin Riedel, SV 67 Weinberg II, 7 Tore
10. Veronika Auer, FC Forstern, 6 Tore
und fünf weitere Spielerinnen mit fünf Toren.
Ein Verein möchte auf eigenen Wunsch nicht genannt werden. Zur kompletten Torjägerliste der Frauen Bayernliga.
Info: Für die Auszeichnung gilt die Torschützenliste des BFV.
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