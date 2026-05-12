Kieler MTV überrollt den Wiker SV im Derby mit 5:1

Der Kieler MTV hat sich im Stadtduell eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach einer Durststrecke von drei Niederlagen in Folge feierte die Mannschaft von Trainer Paul Musiol einen deutlichen 5:1-Erfolg gegen den Tabellenfünften Wiker SV. Vor rund 80 Zuschauern zeigten die Gastgeber eine ihrer stärksten Saisonleistungen und ließen dem vermeintlichen Favoriten über die gesamte Spielzeit kaum Raum zur Entfaltung.

Von Beginn an übernahm der MTV das Kommando auf dem Platz. Trotz schwieriger Bodenverhältnisse fanden die Hausherren eine gute Balance zwischen sicherem Aufbauspiel und gezielten langen Bällen hinter die Abwehrkette der Wiker. Schon in der ersten Halbzeit spiegelte sich die Überlegenheit im Ergebnis wider, wobei die Führung sogar noch höher hätte ausfallen können. Neben drei Treffern verzeichneten die Kieler zusätzlich zwei Pfostenschüsse, während die Gäste offensiv fast gänzlich abgemeldet waren.

Trainer Paul Musiol zeigte sich nach dem Abpfiff hochzufrieden mit dem Auftritt seiner Elf:

„Wir waren über neunzig Minuten die dominantere Mannschaft. Vor allem auch in der ersten Halbzeit haben wir eineinhalb Schüsse, glaube ich, zugelassen aufs Tor. Wir hatten alles im Griff.“

Effizienz sichert den verdienten Heimsieg

In der zweiten Halbzeit kontrollierte der KMTV das Geschehen weiterhin souverän. Im Gegensatz zu den Vorwochen stimmte diesmal auch die Chancenverwertung. „Im Vergleich zu den Vorwochen gingen die Dinge halt rein“, bilanzierte Musiol erfreut. Während der Wiker SV durch Andre Wittern lediglich den Ehrentreffer zum 4:1 erzielte (73.), setzte Claas Wolter in der Schlussminute den Schlusspunkt zum 5:1-Endstand.

Für den Kieler MTV tut dieser Sieg zum Saisonende hin gut. Musiol lobte die Moral seiner Truppe nach der vorangegangenen Niederlagenserie:

„Super Spiel der Jungs, muss man wirklich sagen. Eines der besten Saisonspiele in dieser Saison. Jetzt konnten wir nach drei Niederlagen in Serie den Bock wieder ein bisschen umstoßen.“

Mit diesem neuen Selbstvertrauen blickt der MTV bereits auf die kommende Woche. Mit zwei weiteren Spielen am Dienstag und Samstag peilt die Mannschaft die maximale Punkteausbeute an. Gegner im Nachholspiel am Dienstag ist der MTV Dänischenhagen. Das vorgezogene Partie am letzten Spieltag führt die Kieler am Samstag zum Meister SVG Pönitz.

Kieler MTV: Klenz – Bayer, Zils, Kaiser – Bensch, Schröder (46. Dampha) – Stender (60. Schmidt), Boisen (74. Kluge), Reinicke (74. Woywod), Wolter – Rudolph (60. Bourreau).

Trainer: Paul Musiol.

Wiker SV: Berger – Kapess (78. Brosowski), Ketelsen (69. Glowatzka), von Roennen, Pankow, Otto (62. Theel), Kahnwald, Bremer, Großmann, Raith, Kaya (46. Terrey), Wittern.

Trainer: Dannie Osterhoff.

SR: Per Roloff (Suchsdorfer SV).

Ass.: Luan Grütter, Dominik Dittwe.

Z.: 80.

Tore: 1:0 Niels Schröder (25., FE), 2:0 Janne Rudolph (27.), 3:0 Yannick Boisen (35.), 4:0 Louis Reinicke (65.), 4:1 Andre Wittern (73.), 5:1 Claas Wolter (90.).