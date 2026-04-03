Kieler MTV III muss auf Kapitän Maaß verzichten Kapitän Lukas Maaß darf wegen SHFV-Regularie am Osterwochenende nicht für den Kieler MTV III auflaufenrn von Daniel Kusber · 03.04.2026, 22:29 Uhr · 0 Leser

Der Kieler MTV III muss im Spiel gegen den VfB UT Kieler IV auf seinen Kapitän verzichten – und das trotz guter Form. Eine komplexe Regel des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbands sorgt dafür, dass Lukas Maaß nach Einsätzen in mehreren Mannschaften nun pausieren muss.

Der Kieler MTV III steht am Osterwochenende vor einer schwierigen Aufgabe: Im Spiel gegen den VfB UT Kieler IV muss die Mannschaft auf ihren Kapitän Lukas Maaß verzichten. Der Grund dafür ist jedoch keine Verletzung, sondern eine Regelung aus der Satzung des Schleswig-Holsteinischer Fußballverband (SHFV). Maaß war am vergangenen Freitag noch für die dritte Mannschaft des Kieler MTV im Einsatz, ehe er bereits einen Tag später in der zweiten Mannschaft gegen Inter Türkspor Kiel II aushalf und dabei sogar einen Treffer erzielte. Genau dieser kurzfristige Einsatz in mehreren Teams wird ihm nun zum Verhängnis.

Laut SHFV-Regularien gilt: Nach einem Einsatz in einem ordentlichen Pflichtspiel dürfen Spieler erst nach einer Schutzfrist von zwei darauffolgenden Kalendertagen wieder in einer niedrigeren Mannschaft eingesetzt werden. Zudem greift eine weitere Einschränkung, wenn die höhere Mannschaft – in diesem Fall die zweite Mannschaft – am Spieltag kein Pflichtspiel bestreitet. Da die Zweite des Kieler MTV am kommenden Wochenende spielfrei hat, ist Maaß für die Partie der dritten Mannschaft nicht spielberechtigt. Offenbar wurde dieser Passus bei der Einsatzplanung innerhalb des Vereins übersehen. Besonders brisant: Der Staffelleiter der dritten Mannschaft ist selbst Mitglied im Kieler MTV, was die Situation zusätzlich in ein kritisches Licht rückt.