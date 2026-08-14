Kieler MTV holt im Stadtderby bei Kilia II 0:2-Rückstand auf von Ismail Yesilyurt · Heute, 12:29 Uhr · 0 Leser

Ali Kalma und Kilia Kiel II lassen sich die Butter vom Brot nehmen im Stadtderby gegen den KMTV. – Foto: Ismail Yesilyurt

Im Stadtderby der Liga lieferten sich der FC Kilia Kiel II und der Kieler MTV einen packenden Schlagabtausch, der am Ende mit einem gerechten 2:2 (2:0) endete. Vor 76 Zuschauern sahen die Zuschauer zwei völlig unterschiedliche Spielhälften.

Kilia dominiert Durchgang eins nach Belieben Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr und diktierten das Geschehen. „Wir starten nahezu perfekt ins Spiel und nutzen glaube ich die zweite Torchance in der 6. Minute zum 1:0“, fasste Kilias Trainer Leon Trentepohl den Start zusammen. Seymen-Ahmet Ködörgü brachte die Gastgeber früh in Front.

Der Kieler MTV fand in der ersten Halbzeit überhaupt keinen Zugriff. KMTV-Coach Paul Musiol legte die Gründe Gründe für den Rückstand dar: „In der ersten Halbzeit waren wir leider Gottes nicht so eingestellt wie der Gegner. Der Gegner war dynamisch, der war hellwach, der Gegner war zweikampfstark.“ Nachdem Kilia weitere Großchancen im Eins-gegen-eins liegen gelassen hatte, erhöhte Ben Bauer in der 28. Minute auf 2:0. Trentepohl ärgerte sich im Nachhinein: „Als wir dann nach einer knappen halbe Stunde das 2:0 schießen, muss es eigentlich schon 4:0 oder 5:0 stehen.“

MTV zeigt Moral und schlägt nach der Pause zurück Mit dem Anpfilm zum zweiten Durchgang wendete sich das Blatt komplett. Der Kieler MTV kam furios aus der Kabine und verkürzte durch Claas Wolter bereits in der 47. Minute auf 1:2. Paul Musiol beschrieb den Wendepunkt: „Das änderte sich mit dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Gleichzeitig hat das Team gemerkt, auch durch den schnellen Anschlusstreffer, dass da noch was geht.“

Der Kieler MTV zeigte nach der Pause sich von seiner besseren Seite. – Foto: Ismail Yesilyurt