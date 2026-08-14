Kieler MTV holt im Stadtderby bei Kilia II 0:2-Rückstand auf

Im Stadtderby der Liga lieferten sich der FC Kilia Kiel II und der Kieler MTV einen packenden Schlagabtausch, der am Ende mit einem gerechten 2:2 (2:0) endete. Vor 76 Zuschauern sahen die Zuschauer zwei völlig unterschiedliche Spielhälften.
Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr und diktierten das Geschehen. „Wir starten nahezu perfekt ins Spiel und nutzen glaube ich die zweite Torchance in der 6. Minute zum 1:0“, fasste Kilias Trainer Leon Trentepohl den Start zusammen. Seymen-Ahmet Ködörgü brachte die Gastgeber früh in Front.
Der Kieler MTV fand in der ersten Halbzeit überhaupt keinen Zugriff. KMTV-Coach Paul Musiol legte die Gründe Gründe für den Rückstand dar: „In der ersten Halbzeit waren wir leider Gottes nicht so eingestellt wie der Gegner. Der Gegner war dynamisch, der war hellwach, der Gegner war zweikampfstark.“ Nachdem Kilia weitere Großchancen im Eins-gegen-eins liegen gelassen hatte, erhöhte Ben Bauer in der 28. Minute auf 2:0. Trentepohl ärgerte sich im Nachhinein: „Als wir dann nach einer knappen halbe Stunde das 2:0 schießen, muss es eigentlich schon 4:0 oder 5:0 stehen.“
Mit dem Anpfilm zum zweiten Durchgang wendete sich das Blatt komplett. Der Kieler MTV kam furios aus der Kabine und verkürzte durch Claas Wolter bereits in der 47. Minute auf 1:2. Paul Musiol beschrieb den Wendepunkt: „Das änderte sich mit dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit. Gleichzeitig hat das Team gemerkt, auch durch den schnellen Anschlusstreffer, dass da noch was geht.“
Kilia verlor den Faden und den Mut im Spielaufbau. „Das frühe Gegentor hat uns komplett raus gebracht. Danach haben wir uns mit diversen Dinge wie dem Schiedsrichter beschäftigt, aber nicht mehr mit unserem Spiel“, gab Leon Trentepohl zu. Und schob nach. „Wenn man meint, irgendwelche Regeln von der WM da meint, so doll einhalten zu müssen, dann sollte man auch eine vernünftige Leistung an den Tag legen“, war Trentepohl mit einigen Entscheidungen des Unparteiischen nicht einverstanden. So auch mit zwei nicht gegeben Elfmetern verteilt auf beide Seiten. Am Ausgleichstreffer gab es regeltechnisch nichts auszusetzen: In der 82. Minute belohnte der eingewechselte Philipp Faesel die Gäste für eine enorme Leistungssteigerung und traf zum umjubelten 2:2.