Kiel vor entscheidendem Heimspiel: Klassenerhalt in greifbarer Nähe

Dürfen die Fans von Holstein Kiel schon am Samstagnachmittag den Klassenerhalt bejubeln? – Foto: Ismail Yesilyurt

Für Holstein Kiel steht am kommenden Samstag eine richtungsweisende Partie an. Im Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig haben die Norddeutschen die Chance, den Verbleib in der 2. Bundesliga vorzeitig zu sichern – und das vor den eigenen Fans.

Die Situation ist eindeutig: Mit derzeit 38 Punkten würde ein Sieg Kiel auf 41 Zähler bringen. Diese Marke wäre für die direkten Konkurrenten nicht mehr erreichbar. Braunschweig selbst liegt aktuell bei 34 Punkten und könnte selbst mit maximaler Ausbeute an den verbleibenden Spieltagen nicht mehr vorbeiziehen.

Auch andere Teams im Tabellenkeller profitieren nicht von der Konstellation: Preußen Münster hat bereits jetzt keine rechnerische Chance mehr, Kiel einzuholen. Zudem stehen sich SpVgg Greuther Fürth und Fortuna Düsseldorf am letzten Spieltag direkt gegenüber, wodurch sie sich gegenseitig Punkte abnehmen werden. Damit wäre gesichert, dass Kiel mindestens drei Teams hinter sich lässt.

Heimvorteil als Schlüssel

Die Begegnung am Samstag (Anstoß 13:00 Uhr) erhält damit enorme Bedeutung. Vor heimischer Kulisse kann die Mannschaft von Trainer Tim Walter den entscheidenden Schritt machen und frühzeitig Planungssicherheit schaffen. Gerade mit Blick auf die kommende Saison wäre ein gesicherter Klassenerhalt ein wichtiger Faktor – auch für Sportchef Olaf Rebbe, der aktuell noch verschiedene Szenarien berücksichtigen muss.

Emotionale Kulisse erwartet

Nach zuletzt stabileren Auftritten wäre ein Erfolg auch sportlich verdient. Gleichzeitig könnte das Spiel für eine besondere Atmosphäre sorgen: Gelingt der Sieg, dürfte im Stadion bereits der Klassenerhalt gefeiert werden. Die Voraussetzungen dafür sind geschaffen – jetzt liegt es an Kiel, diese Chance zu nutzen.