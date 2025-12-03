Kiel schockt den HSV im Elfmeterschießen

Der HSV war nah dran am Viertelfinale, führte in der Verlängerung und hatte das Spiel eigentlich im Griff – doch Holstein Kiel fightete sich zurück, glich spät aus und behielt im Elfmeterschießen die Nerven. Ein Pokalkrimi, der im Volksparkstadion niemanden kalt ließ.

Der Hamburger SV verpasst den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Pokals – und das auf denkbar bittere Weise. In einem hochdramatischen Pokalabend setzte sich Holstein Kiel nach 120 intensiven Minuten und einem emotionalen Elfmeterschießen mit 5:3 durch. Der Zweitligist zeigte enorme Moral, glich spät aus und bestrafte einen HSV, der über weite Strecken fahrig wirkte und seine Chancen nicht konsequent nutzte.

Hamburg wiederum fand offensiv kaum Lösungen. Königsdörfer blieb wirkungslos, Philippe rieb sich im Zentrum auf, und auch die Standards waren meist harmlos. Das 0:0 zur Pause schmeichelte den Rothosen.

Der HSV begann aktiv und suchte früh den Weg nach vorne. Doch nach zehn Minuten kippte das Spiel: Hamburg verlor im Aufbau immer häufiger die Bälle, Kiel presste hoch und wurde mit mehreren Großchancen gefährlich. Zec verzog zunächst noch, danach scheiterte Harres zweimal in exzellenten Positionen. Die Störche hatten das 0:1 mehrfach auf dem Fuß, brachten den Ball aber nicht über die Linie.

Zweite Halbzeit: Kiel bleibt giftig, HSV erwacht spät

Auch nach Wiederanpfiff blieb Kiel zunächst das aktivere Team. Der HSV leistete sich weiterhin Fehlpässe im Aufbau und wirkte verkrampft. Erst ab Minute 60 drehte Hamburg kurzzeitig auf: Gocholeishvili krachte einen Fernschuss an den Pfosten, Vieira scheiterte später an Weiner. Auf der Gegenseite parierte Peretz stark gegen Niehoff.

Da beide Teams ihre Chancen liegen ließen, ging es folgerichtig in die Verlängerung.

Verlängerung: Jatta schreibt ein Comeback-Märchen – kurzzeitig

In der Verlängerung sah man beiden Mannschaften die Belastung an. Die Defensivreihen standen tiefer, das Risiko wurde gedrosselt. Doch dann schlug die Stunde eines Rückkehrers: Bakery Jatta, erst kurz zuvor eingewechselt und nach längerer Verletzung zurück, vollendete einen stark ausgespielten Angriff über Dompé und Muheim zur umjubelten 1:0-Führung (106.).

Der HSV hatte das Momentum, die Fans standen, Kiel wirkte müde – alles sprach für den Sieg.

Kiels späte Wiederauferstehung: Harres trifft traumhaft

Doch Holstein Kiel gab sich nicht auf. Nach einem unnötigen Freistoß kurz vor dem Strafraum legte sich Harres den Ball zurecht – und schlenzte ihn gefühlvoll über die Mauer zum 1:1 (117.). Ein technisch hochwertiges Kunststück in einer Phase, in der Kiel kaum noch Offensivaktionen zustande brachte.

Das Volksparkstadion verstummte, der Pokalabend nahm eine ungeplante Wendung. Hamburg drückte noch einmal, doch ohne Erfolg – es ging ins Elfmeterschießen.

Elfmeterschießen: Kiel eiskalt, HSV verzweifelt

Das Shootout begann ausgeglichen, doch als Muheim verschoss und Nekic für Kiel in den Winkel traf, geriet der HSV ins Hintertreffen. Die Entscheidung fiel, als Soumahoro, letzter Schütze der Hamburger, ebenfalls vergab.

Mit all seiner zuvor angesammelten Coolness trat Phil Harres zum Matchball an – und verwandelte rechts unten. Kiel jubelte, Hamburg brach zusammen.

Fazit: Ein Pokalabend voller Wendungen

Holstein Kiel steht im Viertelfinale und hat sich diesen Erfolg mit Leidenschaft, Mut und vor allem Nervenstärke verdient. Der HSV hingegen wird lange an diesem Abend zu knabbern haben: zu viele Fehler, zu viele ausgelassene Umschaltmomente, und am Ende fehlte die Kaltschnäuzigkeit vom Punkt.

Für Kiel ist es ein Triumph des Willens – für Hamburg ein bitterer Rückschlag in einer Saison, in der der Verein eigentlich wieder in Richtung Erfolg schielen wollte.