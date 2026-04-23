Kiel reist mit Selbstvertrauen zu Hertha

Mit spürbarem Rückenwind geht Holstein Kiel in das Auswärtsspiel bei Hertha BSC. Vor der Begegnung im Olympiastadion präsentierte sich Trainer Tim Walter gut gelaunt, aber gleichzeitig entschlossen. Die jüngsten Ergebnisse haben die Situation im Tabellenkeller zwar verbessert, doch für Entwarnung sieht der Coach keinen Anlass.
Für Walter ist entscheidend, dass sich seine Mannschaft nicht von äußeren Einflüssen leiten lässt. Weder Kritik noch Lob spielen eine große Rolle – im Mittelpunkt steht ausschließlich die eigene Entwicklung.
Genau diese Haltung erkennt er aktuell in seinem Team wieder: konzentriert, diszipliniert und mit dem klaren Willen, sich kontinuierlich zu steigern. Diese Bodenständigkeit gilt als einer der Hauptgründe für die positive Entwicklung der letzten Wochen.
Ein schwerer Dämpfer bleibt der Ausfall von Kapitän Steven Skrzybski, der in dieser Saison nicht mehr eingreifen kann. Seine Bedeutung geht weit über das Sportliche hinaus, was die Aufgabe für die Mannschaft nicht leichter macht.
Gleichzeitig gibt es Lichtblicke: Spieler wie Andu Kelati und Alexander Bernhardsson arbeiten sich zurück, während Carl Johansson zunehmend Stabilität gewinnt. Auch Lasse Rosenboom ist wieder voll belastbar.
Ein entscheidender Faktor im aktuellen Kieler Spiel ist Jonas Meffert. Der Mittelfeldspieler sorgt für Struktur und verbindet die Mannschaftsteile. Seine Übersicht und Ruhe am Ball geben dem Spiel der Norddeutschen spürbar mehr Kontrolle. Walter sieht in ihm einen zentralen Baustein für das Gleichgewicht zwischen Defensive und Offensive.
Mit Hertha BSC wartet eine anspruchsvolle Aufgabe. Die Berliner verfügen über viel individuelle Klasse, vor allem in der Offensive. Spieler wie Fabian Reese können Spiele jederzeit entscheiden.
Dennoch will Kiel nicht in eine passive Rolle verfallen. Der Plan: selbst Akzente setzen, mutig auftreten und den Gegner aktiv beschäftigen. Geschlossenheit und taktische Disziplin sollen helfen, die Stärken der Hertha einzudämmen.
Die jüngsten Erfolge haben im Team spürbar etwas ausgelöst. Die Spieler treten mit mehr Überzeugung auf, wirken zielstrebiger und haben sichtbar Freude am Erfolg entwickelt. Diese positive Dynamik will Kiel unbedingt mit in die Hauptstadt nehmen – ohne dabei die nötige Ernsthaftigkeit zu verlieren.
Trotz personeller Ausfälle sieht sich Kiel im Angriff gut gerüstet. Mit Spielern wie Jonas Therkelsen, Adrian Kapralik und Umut Tohumcu stehen mehrere Alternativen bereit. Gerade Tohumcu traut Walter in naher Zukunft eine wichtige Rolle zu – sein Entwicklungspotenzial wird intern hoch eingeschätzt.
Holstein Kiel reist gestärkt nach Berlin, bleibt dabei jedoch bewusst auf dem Boden. Die Mannschaft zeigt sich stabil, geschlossen und hungrig auf weitere Punkte.
Trotz der verbesserten Ausgangslage ist allen Beteiligten klar: Der Weg ist noch lang. Entscheidend wird sein, die aktuelle Form auch gegen einen starken Gegner zu bestätigen – und genau daran will Kiel anknüpfen.