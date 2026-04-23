Kiel reist mit Selbstvertrauen zu Hertha

Für Walter ist entscheidend, dass sich seine Mannschaft nicht von äußeren Einflüssen leiten lässt. Weder Kritik noch Lob spielen eine große Rolle – im Mittelpunkt steht ausschließlich die eigene Entwicklung.

Genau diese Haltung erkennt er aktuell in seinem Team wieder: konzentriert, diszipliniert und mit dem klaren Willen, sich kontinuierlich zu steigern. Diese Bodenständigkeit gilt als einer der Hauptgründe für die positive Entwicklung der letzten Wochen.

Kapitän fehlt – Team rückt enger zusammen

Ein schwerer Dämpfer bleibt der Ausfall von Kapitän Steven Skrzybski, der in dieser Saison nicht mehr eingreifen kann. Seine Bedeutung geht weit über das Sportliche hinaus, was die Aufgabe für die Mannschaft nicht leichter macht.

Gleichzeitig gibt es Lichtblicke: Spieler wie Andu Kelati und Alexander Bernhardsson arbeiten sich zurück, während Carl Johansson zunehmend Stabilität gewinnt. Auch Lasse Rosenboom ist wieder voll belastbar.

Schlüsselrolle im Mittelfeld

Ein entscheidender Faktor im aktuellen Kieler Spiel ist Jonas Meffert. Der Mittelfeldspieler sorgt für Struktur und verbindet die Mannschaftsteile. Seine Übersicht und Ruhe am Ball geben dem Spiel der Norddeutschen spürbar mehr Kontrolle. Walter sieht in ihm einen zentralen Baustein für das Gleichgewicht zwischen Defensive und Offensive.