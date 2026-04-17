Kiel dominiert: Klarer Heimsieg gegen Lautern

Die Gäste aus Kaiserslautern erwischten den besseren Start und kamen früh zu guten Chancen. Vor allem in der Anfangsphase zeigte sich der FCK mutig und zielstrebig, verpasste jedoch die Führung.

Das rächte sich in der 16. Minute: Mit einem Traumtor brachte Umut Tohumcu die Hausherren in Front. Nach Ballgewinn im Mittelfeld schlenzte er den Ball sehenswert in den Winkel – ein Wirkungstreffer.

Kiel übernimmt die Kontrolle

Nach dem Führungstor gewann Kiel zunehmend die Oberhand. Die „Störche“ nutzten Fehler der Gäste konsequent aus und erhöhten in der 36. Minute durch Phil Harres auf 2:0. Ein Ballverlust der Lauterer Defensive leitete den Treffer ein.

Ein besonderes Lob verdiente sich zudem der erst 20-jährige Ikem Ugoh, der mit einer starken Leistung überzeugte. Der junge Spieler zeigte sich äußerst laufstark, präsent in den Zweikämpfen und stets aufmerksam in seinen Aktionen. Seine Vorbereitung zum 2:0 war dabei von großer Bedeutung und unterstrich seinen Einfluss auf das Spiel. Insgesamt erwies er sich als echter Gewinn für die Mannschaft und deutete an, welch großes Potenzial in ihm steckt.

Kurz vor der Pause folgte dann die Vorentscheidung: Nach einer Ecke köpfte David Zec völlig freistehend zum 3:0 ein (40.). Kaiserslautern wirkte in dieser Phase unsortiert und defensiv anfällig.

Kapitän verletzt – Therkelsen bringt Ruhe mit ins Spiel

Ein kleiner Wermutstropfen für Kiel war die verletzungsbedingte Auswechslung von Kapitän Steven Skrzybski bereits in der ersten Halbzeit. Sein Ausfall brachte zunächst etwas Unruhe ins Spiel der Hausherren.