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Kiefersauer wechselt zum 1. FCN - & wird an die Kickers ausgeliehen
Der 20-Jährige war in der vergangenen Saison Kapitän bei der U21 des TSV 1860 München in der Bayernliga und schnupperte auch schon Drittliga-Luft
von PM/mwi · Heute, 16:45 Uhr · 0 Leser
Von der Grünwalder Straße über den Valznerweiher an den "Dalle": Xaver Kiefersauer (re., hier mit Kickers-Coach Michael Schiele) läuft in den kommenden Saison für die Würzburger Kickers auf. – Foto: FWK
Der FC Würzburger Kickers verstärkt sein Mittelfeld mit Xaver Kiefersauer. Der 20-Jährige wechselt in diesem Sommer zunächst vom TSV 1860 München zum 1. FC Nürnberg und wird vom "Club" direkt für die kommende Saison an den Dallenberg ausgeliehen.
Seine fußballerische Ausbildung absolvierte Kiefersauer nahezu vollständig bei den Münchner Löwen und führte in der vergangenen Saison die zweite Mannschaft des TSV 1860 als Kapitän an. Mit seinen starken Leistungen empfahl sich der 1,87 Meter große Rechtsfuß für höhere Aufgaben. Zur Bayernliga-Meisterschaft steuerte Kiefersauer sechs Treffer bei und wear einer der Protagonisten bei den Junglöwen. Im vergangenen Frühjahr feierte er sein Debüt in der 3. Liga und unterschrieb in der Folge seinen ersten Profivertrag bei den Sechzigern. Nach dem Absturz der Löwen in die Regionalliga war davon auszugehen, dass Kiefersauer, der vor allem im defensiven Mittelfeld zuhause ist, die Grünwalder Straße verlassen würde.
"Xaver ist ein sehr intelligenter Spieler, der das Spiel gut liest und gerade für sein Alter schon eine bemerkenswerte Ruhe am Ball mitbringt. Er ist zweikampfstark, hat eine gute Übersicht und kann unserem Spiel aus dem Zentrum heraus Struktur geben. Wir sehen bei ihm großes Entwicklungspotenzial und freuen uns sehr, dass er sich für den Weg mit uns entschieden hat", erklärt Kickers-Cheftrainer Michael Schiele in einer Pressemitteilung.
Xaver Kiefersauer selbst meint: "Ich hatte von Beginn an sehr gute Gespräche mit den Verantwortlichen und habe sofort gespürt, dass die Kickers auch jungen Spielern die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln. Für mich ist die Leihe eine große Chance, möglichst viel Spielpraxis auf hohem Niveau zu sammeln und meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beizutragen. Ich freue mich sehr auf die Jungs, die Fans und die ersten Spiele in der AKON Arena."