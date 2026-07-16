Kiefersauer wechselt zum 1. FCN - & wird an die Kickers ausgeliehen

Seine fußballerische Ausbildung absolvierte Kiefersauer nahezu vollständig bei den Münchner Löwen und führte in der vergangenen Saison die zweite Mannschaft des TSV 1860 als Kapitän an. Mit seinen starken Leistungen empfahl sich der 1,87 Meter große Rechtsfuß für höhere Aufgaben. Zur Bayernliga-Meisterschaft steuerte Kiefersauer sechs Treffer bei und wear einer der Protagonisten bei den Junglöwen. Im vergangenen Frühjahr feierte er sein Debüt in der 3. Liga und unterschrieb in der Folge seinen ersten Profivertrag bei den Sechzigern. Nach dem Absturz der Löwen in die Regionalliga war davon auszugehen, dass Kiefersauer, der vor allem im defensiven Mittelfeld zuhause ist, die Grünwalder Straße verlassen würde.