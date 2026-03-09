Kiedrowski-Doppelpack bringt Helstorf den Auswärtssieg SV Germania setzt sich beim TuS Leese mit 2:0 durch – Frühe Führung und Freistoß entscheiden die Partie von red · Heute, 13:18 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Budberg / Temath

Der SV Germania Helstorf 1923 hat beim TuS Leese 1912 einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. In einer lange Zeit offenen Partie setzte sich die Mannschaft von Trainer Matthias Maszke mit 2:0 durch. Mann des Tages war Nico Kiedrowski, der beide Treffer erzielte.

Helstorf begann auf fremdem Platz mit viel Energie und setzte den Gastgeber von Beginn an früh unter Druck. Die aggressive Anfangsphase zeigte schnell Wirkung. Bereits in der 7. Minute gelang die Führung: Leon Koch spielte einen klugen Pass in die Spitze auf Nico Kiedrowski, der die Gelegenheit konsequent nutzte und zum 1:0 für die Gäste einschob. Die frühe Führung verlieh Helstorf Sicherheit im Spiel. Die Germania blieb präsent in den Zweikämpfen und versuchte weiterhin, früh in der Leeser Hälfte zu attackieren. Mitte der ersten Halbzeit geriet die Partie dann aus Sicht der Gastgeber zusätzlich unter Druck. Nach einem Zweikampf mit Max Gerns traf ein Leeser Spieler seinen Gegenspieler mit offener Sohle am Knöchel. Der Schiedsrichter entschied auf Feldverweis, sodass Leese fortan in Unterzahl weiterspielen musste.

Mit nur noch zehn Spielern zog sich der TuS zunehmend in die eigene Hälfte zurück und verteidigte kompakt. Helstorf hatte zwar mehr Ballbesitz und suchte immer wieder den Weg nach vorne, tat sich jedoch schwer, die gut gestaffelte Defensive der Hausherren entscheidend zu überwinden. Gleichzeitig setzte Leese immer wieder Nadelstiche über Konter. Drei bis vier gute Möglichkeiten erspielte sich die Heimmannschaft im Verlauf der Partie, doch die Helstorfer Defensive klärte diese Situationen im Kollektiv. Die Germania blieb geduldig und arbeitete weiter an der Entscheidung. Mehrfach fehlte im letzten Drittel die Präzision beim finalen Pass oder im Abschluss. Erst in der 78. Minute fiel die Vorentscheidung. Ein Freistoß aus halbrechter Position bot Nico Kiedrowski die Gelegenheit, erneut zuzuschlagen. Der Angreifer traf sehenswert und jagte den Ball über die Mauer hinweg in den Torwinkel zum 2:0.