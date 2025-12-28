Kiebingen/Bühl gewinnt Gruppe B – FC Rottenburg jagt bis zuletzt

Der Rottenburger Stadtpokal lebt von seinem Tempo – und am zweiten Turniertag wurde dieses Tempo zur Prüfung für alle. Am heutigen Sonntag spielte die Gruppe B in der Volksbank Arena ihre 21 Partien im Zehn-Minuten-Takt. Keine lange Anlaufzeit, kein Verstecken, jede Unachtsamkeit sofort in Zahlen sichtbar. Am Ende stand die SG Kiebingen/Bühl ganz oben: 16 Punkte, 9:3 Tore. Direkt dahinter blieb der FC Rottenburg mit 13 Zählern und 11:6 Toren in Schlagdistanz, während der TSV Dettingen/Rottenburg (12 Punkte, 14:8 Tore) mit hoher Offensivwucht bis zum Schluss Druck machte. Es war ein Abend, der die Tabelle ordnete – und die Spannung konservierte.

Startschuss: frühe Enge, erster Fingerzeig Schon die ersten Begegnungen zeichneten die Dramaturgie vor. Dettingen/Rottenburg begann mit einem 3:2 gegen den SV Oberndorf 1924. Der FC Rottenburg setzte sofort nach und gewann 3:0 gegen den SV Wurmlingen. Und während sich manche Teams erst sortieren wollten, lieferte das 0:0 zwischen dem SV Hailfingen und der SG Kiebingen/Bühl gleich zu Beginn den Hinweis, dass auch ein Favorit in dieser Halle nicht durchspaziert – sondern arbeiten muss.

Kiebingen/Bühl: Wenig Gegentore, viele Punkte, klare Kante

Die SG Kiebingen/Bühl wurde zur Mannschaft des Abends, weil sie das Turnierprinzip am konsequentesten erfüllte: Stabil bleiben, Punkte einsammeln, Gegentore verhindern. Nach dem Remis gegen Hailfingen gewann Kiebingen/Bühl 2:1 gegen den SV Wurmlingen, setzte sich 2:1 gegen Dettingen/Rottenburg durch und blieb auch in den weiteren Schlüsselspielen auf Kurs.

Gegen den FC Rottenburg gelang ein 1:0, gegen den SV Oberndorf 1924 ein 2:0, später folgte ein weiteres 2:0 gegen Oberndorf. Den Schlusspunkt an der Tabellenspitze setzte das 2:1 gegen die SGM Göttelfingen/Baisingen. 16 Punkte bei 9:3 Toren – das ist nicht nur eine Tabellenführung, sondern ein Statement der Kontrolle.

FC Rottenburg: viele Siege, ein Dämpfer im direkten Duell

Der FC Rottenburg spielte einen Abend, der nach oben roch – und doch nicht ganz reichte. Das Team gewann 3:0 gegen Wurmlingen, bezwang Dettingen/Rottenburg 2:1 und legte mit einem 2:1 gegen Oberndorf nach. Auch das 3:2 gegen Hailfingen brachte wichtige Zähler. Doch der entscheidende Moment war das direkte Duell mit Kiebingen/Bühl: Das 0:1 kostete nicht nur Punkte, sondern die Chance, die Spitze selbst zu übernehmen. Hinzu kam ein 1:1 gegen Göttelfingen/Baisingen. Unterm Strich stehen 13 Punkte und 11:6 Tore – stark, aber mit diesem einen Spiel zu wenig, um ganz oben zu stehen.

Dettingen/Rottenburg: Torhunger, aber nicht fehlerfrei

Der TSV Dettingen/Rottenburg brachte die größte Offensivzahl der Spitzengruppe mit: 14:8 Tore. Das 5:1 gegen Hailfingen war der lauteste Ausbruch des Abends, dazu kamen Siege gegen Oberndorf (3:2), gegen Göttelfingen/Baisingen (2:1) und gegen Wurmlingen (2:0). Gleichzeitig kosteten knappe Niederlagen wichtige Meter: das 1:2 gegen Rottenburg und das 1:2 gegen Kiebingen/Bühl. Mit 12 Punkten blieb Dettingen/Rottenburg Dritter – nah dran, aber in den entscheidenden Momenten auf der falschen Seite.

Göttelfingen/Baisingen: mutige Auftritte, acht Punkte als Belohnung

Die SGM Göttelfingen/Baisingen arbeitete sich mit acht Punkten in die obere Tabellenhälfte. Auffällig war die Mischung aus Widerstand und Offensivmomenten: Ein 2:2 gegen Oberndorf, ein 3:1 gegen Hailfingen und ein 4:1 gegen Wurmlingen zeigten, wie schnell diese Mannschaft Spiele an sich ziehen kann. Dazu kam das 1:1 gegen den FC Rottenburg. Gegen Dettingen/Rottenburg (1:2) und gegen Kiebingen/Bühl (1:2) fehlte am Ende der letzte Schritt, um ganz nach oben zu rutschen.

Hailfingen und Wurmlingen: vier Punkte, aber viele Gegentreffer

Der SV Hailfingen sammelte vier Punkte bei 7:13 Toren. Der 2:0-Sieg gegen Oberndorf war der klare Plusmoment, dazu kam das 0:0 gegen Kiebingen/Bühl. Doch die Niederlagen gegen Göttelfingen/Baisingen (1:3), Dettingen/Rottenburg (1:5) und den FC Rottenburg (2:3) machten deutlich, wie schnell dieses Format Fehler in Gegentore übersetzt. Der SV Wurmlingen endete ebenfalls bei vier Punkten, mit 6:14 Toren. Der 2:1-Sieg gegen Hailfingen brachte Zählbares, das 2:2 gegen Oberndorf zum Abschluss ein spätes Stabilitätszeichen – aber gegen Rottenburg (0:3) und Göttelfingen/Baisingen (1:4) wurde der Abstand zur Spitze sichtbar.

Oberndorf 1924: zu viele knappe Spiele, zu wenige Punkte

Der SV Oberndorf 1924 schloss den Abend mit zwei Punkten und 7:13 Toren ab. Mehrfach war das Team nah dran: 2:2 gegen Göttelfingen/Baisingen, 2:2 gegen Wurmlingen. Doch Niederlagen wie das 0:2 gegen Kiebingen/Bühl und das 1:2 gegen Rottenburg verhinderten den Sprung aus dem Tabellenkeller. In dieser Gruppe bedeuteten kleine Momente große Tabellenwirkung.

Ausblick: Entscheidungstag mit neuer Spielzeit

Am Dienstag, 30. Dezember 2025, beginnt die entscheidende Phase des Stadtpokals mit den Gruppen C und D, dann wird zwölf Minuten gespielt. Die Spiele starten um 18 Uhr. Die Halbfinals sind um 20:45 Uhr und 20:59 Uhr angesetzt, das Spiel um Platz drei um 21:13 Uhr und das Finale um 21:27 Uhr. Nach dem zweiten Turniertag ist klar: Kiebingen/Bühl hat sich die Poleposition verdient – aber Rottenburg und Dettingen/Rottenburg sind nah genug, dass in zwölf Minuten alles wieder kippen kann.