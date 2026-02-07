 2026-02-06T13:16:52.650Z

Vereinsnachrichten

KICKOFF-PARTY des VfB Gartenstadt

von Waldemar Binder · Heute, 21:08 Uhr · 0 Leser

Der VfB Gartenstadt veranstaltet am 29.06.2024 beim REWE Markt Mannheim Waldhof eine KICKOFF-PARTY für alle Freunde und Fans vom VfB Gartenstadt und stellt die Sticker des Vereins vor.