Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Vereinsnachrichten
Du wirst automatisch weitergeleitet...
KICKOFF-PARTY des VfB Gartenstadt
von Waldemar Binder · Heute, 21:08 Uhr · 0 Leser
Der VfB Gartenstadt veranstaltet am 29.06.2024 beim REWE Markt Mannheim Waldhof eine KICKOFF-PARTY für alle Freunde und Fans vom VfB Gartenstadt und stellt die Sticker des Vereins vor.