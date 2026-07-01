Kickoff für die Wormser Stadtmeisterschaft

Im vergangenen Jahr überreichten Sascha Bauer (l.) und Wolfgang Baier vom ASV Nibelungen Worms Wormatia II-Kapitän Elias Wekesser den Pokal der Stadtmeisterschaft. Archivfoto: Dirigo/pakalski-pres

Pfiffligheim. An diesem Freitag, 3. Juli, beginnt mit zwei Qualifikationsspielen die diesjährige Wormser Stadtmeisterschaft. Bei den Duellen SG Kickers Worms gegen SG Wiesoppenheim/Heppenheim und FT/Alemannia Worms gegen SV Suryoye Worms werden die letzten zwei Teilnehmer der 59. Ausgabe gesucht. Anschließend steigt am Samstag, 4. Juli, bereits das erste Achtelfinale des Turniers (Normannia Pfiffligheim gegen TuS Neuhausen).

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In diesem Jahr richtet der SV Normannia Pfiffligheim die bis zum 18. Juli andauernde Meisterschaft aus. Der Titelverteidiger: die Landesliga-Mannschaft des VfR Wormatia Worms. Das Finale vor rund zwölf Monaten gewann das Team von Trainer Björn Weisenborn mit 4:1 gegen die wacker kämpfenden Spieler des Überraschungsteams TuS Hochheim.