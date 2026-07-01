Kickoff für die Wormser Stadtmeisterschaft

Pfiffligheim. An diesem Freitag, 3. Juli, beginnt mit zwei Qualifikationsspielen die diesjährige Wormser Stadtmeisterschaft. Bei den Duellen SG Kickers Worms gegen SG Wiesoppenheim/Heppenheim und FT/Alemannia Worms gegen SV Suryoye Worms werden die letzten zwei Teilnehmer der 59. Ausgabe gesucht. Anschließend steigt am Samstag, 4. Juli, bereits das erste Achtelfinale des Turniers (Normannia Pfiffligheim gegen TuS Neuhausen).
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
In diesem Jahr richtet der SV Normannia Pfiffligheim die bis zum 18. Juli andauernde Meisterschaft aus. Der Titelverteidiger: die Landesliga-Mannschaft des VfR Wormatia Worms. Das Finale vor rund zwölf Monaten gewann das Team von Trainer Björn Weisenborn mit 4:1 gegen die wacker kämpfenden Spieler des Überraschungsteams TuS Hochheim.
Die Viertelfinal-Begegnungen finden am 11. und 12. Juli statt, das Halbfinale am 14. und 15. Juli. Es folgen am 18. Juli das Spiel um Platz drei und das Finale. Neben Titelverteidiger Wormatia (gegen Ataspor Worms im Achtelfinale) gehören auch die TSG Pfeddersheim (gegen den SV Leiselheim) und der SV Horchheim (gegen FC Azadi Worms) zu den Favoriten auf den Stadtmeisterschaftstitel.