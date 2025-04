KICKOFF 2025/26

Am Sonntag, den 22. Juni 2025 öffnet das Homburger Waldstadion wieder seine Tore zum großen Saisonauftakt dees FC 08 Homburg! Feiert mit uns den Trainingsstart unserer Profis und stimmt Euch bei unserem KICKOFF auf die neue Saison ein. Euch erwartet ein Tag voller Fußball, guter Laune und Aktionen für die ganze Familie!

Am Sonntag, den 22. Juni 2025 heißt es: Auf ins Waldstadion zum großen KICKOFF! Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr laden wir auch in diesem Sommer herzlich ein, gemeinsam mit uns den Trainingsauftakt unserer Profis und den Start in die neue Saison zu feiern.

Es wartet ein Tag voller Fußball, guter Stimmung und Aktionen für Groß und Klein.

Neben dem Trainingsauftakt unserer Profimannschaft bieten wir rund ums Waldstadion ein buntes Rahmenprogramm – für alle Altersklassen und Interessen. Für unsere kleinen Gäste gibt es wieder Spiel, Spaß und Überraschungen, während für die Großen bestens für das leibliche Wohl gesorgt ist.