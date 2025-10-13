Kicklingen schlägt spät zu

Die Zebras mussten sich nach hartem Kampf beim Auswärtsspiel in Kicklingen spät mit 3:1 geschlagen geben. Die Gastgeber starteten druckvoll und bestimmten in der Anfangsphase das Geschehen. Bereits nach fünf Minuten musste Keeper Heidenreich das erste Mal eingreifen, als er einen scharf getretenen Freistoß stark parierte. Kicklingen blieb über Standards gefährlich, während sich die SG schwer tat, ins Spiel zu finden. So war es erneut Keeper Heidenreich, der einen starken Kopfball noch stärker aus dem Eck kratzte. In der 29. Minute fiel dann allerdings das 1:0: Nach einer Ecke bekam die SG den Ball nicht konsequent geklärt, sodass der Kicklingens Eberhardt aus zehn Metern nur noch einschieben musste. Die Antwort der Gäste kam jedoch prompt – nur vier Minuten später glich Vogler nach einem Freistoß von Lindenmayer per Kopf zum 1:1 aus (33.). Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel intensiv und umkämpft. Chwolka sorgte mit gefährlichen Freistößen mehrfach für Gefahr, doch der Kicklinger Torwart war auf dem Posten. Auf der anderen Seite hielt Heidenreich seine Mannschaft mit mehreren starken Paraden im Spiel, insbesondere nach Kopfbällen und Standards der Gastgeber. Kicklingen erzielte in dieser Phase zwei Treffer, die beide wegen vermeintlichem Handspiel bzw. Abseits nicht anerkannt wurden. Ab der 76. Minute musste die Zebras in Unterzahl weiterspielen, nachdem Bolcek nach taktischem Foulspiel Gelb-Rot sah. In der dritten Minute der Nachspielzeit dann der Lucky Punch der Gastgeber: Manier setzte sich stark über die linke Seite durch und behielt die Übersicht, Meier vollendete den Angriff. Fünf Minuten später dann die endgültige Entscheidung durch Manier, der per Solo das 3:1 besorgte.

Trotz leidenschaftlichem Einsatz und starkem Kampf reichte es für die Zebras diesmal nicht zu Punkten – am Ende, auf Grund der späten Tore, ein etwas glücklicher, aber alles in allem nicht unverdienter Sieg für die Hausherren.