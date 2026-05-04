Kickers werden in Untermenzing um Punkte „beraubt“

Von der ersten bis zur letzten Minute wurden Entscheidungen getroffen, die sich einseitig gegen uns richteten. Eine klare Linie war über die kompletten 90 Minuten nicht erkennbar – stattdessen entstand der Eindruck, dass das Spiel in eine Richtung gelenkt wurde. Mehrere Situationen – unter anderem bei Zweikämpfen, Vorteilsentscheidungen und persönlichen Strafen – wurden aus unserer Sicht nicht regelkonform oder zumindest sehr unterschiedlich bewertet. (Mehrmaliges angehen unseres Torhüters im Fünfmeterraum wodurch die Gegentore zum 1:1 bzw. 3:2 entstanden sind. Mehrmaliges Einlaufen der gegnerischen Spieler ins Spielfeld hinter unserem Tor, um den Ball an die Linie zu legen damit der Abstoß durch unseren Torwart beschleunigt wird. Aufwärmen der gegnerischen Spieler hinter unserem Tor und Provokationen und Störungen an unseren Torwart und die Abwehr.) All diese Situationen wurden dem Schiedsrichter mitgeteilt doch was passierte? NICHTS.. Stattdessen wurden unsere Spieler mit der gelben Karte verwarnt und dazu aufgefordert, weiterzuspielen.

Auffällig war zudem das der Gegner jedes deren Spiele mit einer Kamera aufnimmt, doch ausgerechnet an diesem Spieltag erfolgte keine Aufnahme aus welchen Gründen auch immer..

Die Situation ist im Laufe der Partie so eskaliert, dass das Spiel sogar kurz vor dem Abbruch stand. Dass es letztlich nicht dazu kam, ist vor allem unserem Trainer zu verdanken, der in dieser aufgeheizten Phase Ruhe bewahrt und deeskalierend auf die Mannschaft eingewirkt hat. Ein Blick auf den Spielbericht online beim BFV spiegelt genau alle erwähnten Aspekte wieder und zeigt wie einseitig das Spiel geleitet wurde.

Auch aus Vereinssicht ist die Situation außergewöhnlich: Unser Vorstand Marko Esegovic erklärte nach dem Spiel:

"Ich bin seit über 30 Jahren beim BFV aktiv - aber eine derartige Spielleitung habe ich in dieser Form noch nicht erlebt. Dies grenze schon fast an einem Skandal und so eine Ungerechtigkeit habe er in seiner Fußball Laufbahn nicht erlebt."