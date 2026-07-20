Kickers verspielt Führung: Lindemann fordert mehr Stabilität

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Kickers Emden hat im vorletzten Härtetest der Sommervorbereitung eine deutliche Niederlage hinnehmen müssen. Trotz einer zwischenzeitlichen Führung verlor der Regionalligist gegen den West-Regionalligisten SV Rödinghausen mit 1:4. Besonders bitter aus Emder Sicht: Nach dem 1:0 brach die Mannschaft innerhalb weniger Minuten auseinander und kassierte vier Gegentreffer.

Luc Ihorst verfehlte das Tor per Kopf nur knapp, Matti Tjaden scheiterte mit einem Distanzschuss und auch Ole Kühling sowie Semin Kojic fanden in Rödinghausens Torhüter Lukas van Ingen ihren Meister. Auf der Gegenseite hielt Luca Petzold seine Mannschaft mit zwei starken Paraden gegen Cedric Euschen im Spiel.

Dabei hatte Kickers über weite Strecken eine überzeugende Leistung gezeigt. Vor rund 100 Zuschauern in Ankum kontrollierten die Ostfriesen die Partie in der ersten Halbzeit weitgehend und erspielten sich mehrere gute Möglichkeiten.

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel schien sich der Aufwand der Emder auszuzahlen. Nach einer Hereingabe von Matti Tjaden brachte Luc Ihorst Kickers in Führung und setzte damit seine starke Torserie in der Vorbereitung fort.

„Da fand ich uns wirklich gut, wir haben Rödinghausen sehr gut bespielt“, sagte Trainer Björn Lindemann auf der Vereinshomepage. „Wir waren die klar bessere Mannschaft, nur das Tor hat gefehlt.“

Nur zwei Minuten später hatte der Angreifer sogar das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte jedoch am Rödinghausener Schlussmann. Diese vergebene Chance sollte sich rächen.

Innerhalb von nur fünf Minuten drehte der West-Regionalligist die Partie komplett. Maxim Gresler, Luis Frieling und Tim Schleinitz trafen zwischen der 55. und 60. Minute und machten aus der Emder Führung einen Zwei-Tore-Rückstand. Ein verwandelter Foulelfmeter von Ben Klefisch sorgte wenig später für den 4:1-Endstand.

Lindemann: „Haben das Spiel hergeschenkt“

Entsprechend unzufrieden zeigte sich Björn Lindemann nach dem Schlusspfiff. Vor allem die Art und Weise, wie seine Mannschaft das Spiel aus der Hand gegeben hatte, missfiel dem Trainer. „Wir haben ein eigentlich gutes Spiel hergeschenkt“, lautete sein klares Fazit.

Besonders die hohe Zahl der Gegentore bereitet dem Coach Sorgen. Bereits beim 1:5 gegen Preußen Münster hatte seine Mannschaft fünf Treffer kassiert. „Gegen Münster waren es fünf, heute wieder vier Gegentreffer – das ist einfach zu viel“, sagte Lindemann.

Während Lindemann die Offensiventwicklung seiner Mannschaft positiv bewertet, sieht er vor allem im Defensivverhalten noch erheblichen Nachholbedarf.

„Wir müssen den Fokus auf die Defensive legen und uns im Verteidigen einfach verbessern“, erklärte der Trainer. „Nach vorne haben wir gute Abläufe, lassen den Ball laufen. Aber am Ende zählen die Ergebnisse. Daran werden wir bis zum Saisonstart arbeiten.“

Viel Zeit bleibt den Ostfriesen nicht mehr. Am 1. August startet Kickers Emden mit dem Auswärtsspiel beim HSC Hannover in die neue Regionalliga-Saison. Eine Woche später folgt gegen die U21 des Hamburger SV das erste Heimspiel im Ostfriesland-Stadion. Bis dahin gilt es, die offensichtlichen Schwächen im Defensivverbund abzustellen.