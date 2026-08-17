Kickers verliert trotz zweimaliger Führung

– Foto: IMAGO

Kickers Emden hat auch sein zweites Heimspiel der Saison verloren. Gegen den Eimsbütteler TV unterlagen die Ostfriesen mit 2:3, obwohl sie zweimal in Führung gegangen waren.

Für Kickers war es die zweite Niederlage in Folge. „Die Jungs haben es in Unterzahl super wegverteidigt und sich reingehauen. Sie sind als Team aufgetreten und haben das dritte Gegentor nicht verdient“, sagte Trainer Björn Lindemann auf der Homepage des Vereins. Gleichzeitig verwies er auf die schwierige Phase seiner Mannschaft: „Momentan kommt einfach alles zusammen.“

Nach der Roten Karte für Jannes Warnken in der 38. Minute musste Emden mehr als 50 Minuten in Unterzahl bestreiten. Toralf Hense erzielte in der 88. Minute den entscheidenden Treffer für den Aufsteiger, der damit seinen ersten Regionalliga-Sieg feierte.

Danach verlor die Mannschaft jedoch etwas an Konsequenz. „Wir haben wieder super angefangen“, sagte Lindemann. „Vielleicht ist es auch Gift für uns, dass wir so früh ein Tor schießen. Wir sind danach ein bisschen bequem geworden.“

Kickers erwischte den besseren Start. Nach gerade einmal zwei Minuten bediente Luc Ihorst Bogdan Shubin, der den Ball platziert zum 1:0 ins Netz setzte. Für die Emder war es bereits die dritte frühe Führung im vierten Saisonspiel.

Eimsbüttel nutzte eine Unachtsamkeit zum Ausgleich. Nach einer Flanke von Juri Marxen wollte Warnken per Kopf klären, doch der Ball fiel Bamo Karim vor die Füße. Der ETV-Kapitän traf zum 1:1 (18.).

Emden blieb offensiv gefährlich und ging nach einer starken Einzelaktion von Bent Andresen erneut in Führung. Der Linksfuß setzte sich aus der eigenen Hälfte gegen zwei Gegenspieler durch und hob den Ball in Richtung Strafraum. Theo Schröder nahm die Vorlage mit der Brust an, setzte sich gegen Abdul-Malik Yago durch und vollendete zum 2:1 (29.).

Warnken fliegt – Hense sorgt für die Entscheidung

Wenig später veränderte sich die Ausgangslage grundlegend. Ihorst musste wegen muskulärer Probleme ausgewechselt werden (35.). Drei Minuten später sah Warnken die Rote Karte. Der 20-Jährige stoppte Toralf Hense als letzter Mann nach einem Pass von Jasper Hölscher mit einem Foul und wurde wegen einer Notbremse des Feldes verwiesen.

Für Warnken endete damit sein Startelf-Debüt vorzeitig. Lindemann nahm den jungen Defensivspieler anschließend ausdrücklich in Schutz: „Ich mache Jannes keinen Vorwurf, er ist selbst am meisten enttäuscht. Es tut mir leid für ihn. Aber er ist jung, muss aus dem Fehler lernen und sich weiterentwickeln.“

Trotz Unterzahl hatte Kickers noch vor der Pause die Chance auf das 3:1, doch Schröder verfehlte das Tor per Kopf (44.). Eimsbüttel kam nach dem Seitenwechsel stärker auf. Nach einer Ecke von Marxen traf Gabriel Michalek zunächst die Latte, ehe Karim den Abpraller zum 2:2 verwertete (51.).

Die zehn Emder gaben sich damit nicht zufrieden. Semin Kojic scheiterte an Max Wendt (65.), der ETV-Torhüter parierte anschließend auch zwei Abschlüsse von Schröder. Emden verteidigte zugleich mit großem Einsatz gegen die Hamburger Angriffe.

Kurz vor dem Ende wurde dieser Aufwand dennoch nicht belohnt. Ein Schuss von Hense aus 16 Metern wurde abgefälscht und schlug zum 3:2 ein (88.). Kickers versuchte bis in die fünfte Minute der Nachspielzeit, noch zum Ausgleich zu kommen. Schröder vergab die letzte Möglichkeit per Kopf – danach war die zweite Niederlage in Serie besiegelt.

Lindemann blieb trotz des Rückschlags bei seiner Einschätzung der Leistung in Unterzahl: „Wir müssen uns jetzt schütteln, weitermachen und das Glück auch irgendwann erzwingen.“