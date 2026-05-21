Kickers und Shala beenden Zusammenarbeit

In dieser Zeit hat Shala nicht nur großen Einsatz und Professionalität gezeigt, sondern auch eine echte Leidenschaft für den Sport und die Mannschaft vermittelt. Sein Beitrag für den Verein lässt sich nicht nur an Ergebnissen messen, sondern vor allem an den Werten, die Shala den Spielern mitgegeben hat, und an der positiven Atmosphäre, die er innerhalb der Mannschaft geschaffen hat.



Auch unser Präsident Esegovic hat mehrfach betont, wie wertvoll deine Arbeit für den Verein war – nicht nur sportlich, sondern auch menschlich. Menschen wie dich findet man selten: jemand, der Verantwortung übernimmt, immer hinter der Mannschaft steht und den Verein mit Herz repräsentiert. Genau deshalb hast du dir den Respekt und die Wertschätzung des gesamten Vereins mehr als verdient.