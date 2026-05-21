Kickers und Shala beenden Zusammenarbeit

Die Kickers und Trainer Shala gehen in Zukunft getrennte Wege.
Einvernehmlich haben die Kickers und Trainer Gzimi Shala nach knapp 2 Jahren deren Zusammenarbeit beendet.
In dieser Zeit hat Shala nicht nur großen Einsatz und Professionalität gezeigt, sondern auch eine echte Leidenschaft für den Sport und die Mannschaft vermittelt. Sein Beitrag für den Verein lässt sich nicht nur an Ergebnissen messen, sondern vor allem an den Werten, die Shala den Spielern mitgegeben hat, und an der positiven Atmosphäre, die er innerhalb der Mannschaft geschaffen hat.
Auch unser Präsident Esegovic hat mehrfach betont, wie wertvoll deine Arbeit für den Verein war – nicht nur sportlich, sondern auch menschlich. Menschen wie dich findet man selten: jemand, der Verantwortung übernimmt, immer hinter der Mannschaft steht und den Verein mit Herz repräsentiert. Genau deshalb hast du dir den Respekt und die Wertschätzung des gesamten Vereins mehr als verdient.
Für deine Zukunft wünschen wir dir von Herzen viel Erfolg, Gesundheit und Glück – sowohl beruflich als auch privat. Die Türen unseres Vereins werden für dich immer offenstehen.
Kickers-at tuaj ju falënderojnë për gjithçka.