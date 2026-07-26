Kickers überzeugt bei Generalprobe: 3:0-Erfolg in Borssum Regionalligist kontrolliert den Bezirksligisten über weite Strecken von red · Heute, 13:29 Uhr · 0 Leser

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Kickers Emden hat das vorletzte Testspiel der Sommervorbereitung erfolgreich gestaltet. Beim Bezirksligisten Blau-Weiß Borssum setzte sich die Mannschaft von Trainer Björn Lindemann mit 3:0 durch und sammelte eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt weiteres Selbstvertrauen. Trotz des klaren Erfolgs sah der Coach noch ungenutztes Potenzial – vor allem wegen eines stark aufgelegten Borssumer Schlussmanns.

Die Ostfriesen übernahmen von Beginn an die Kontrolle und gingen bereits in der Anfangsphase in Führung. Jamil Najjar brachte den Regionalligisten nach neun Minuten auf die Siegerstraße. Kurz vor der Pause erhöhte Theo Schröder auf 2:0 und sorgte damit für eine komfortable Ausgangslage. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Kickers die spielbestimmende Mannschaft. Jannes Warnken erzielte wenig später den dritten Treffer und stellte den Endstand her.

Dass der Sieg nicht noch deutlicher ausfiel, lag vor allem an Borssums Torhüter Nico Wilhelms. Der Schlussmann zeigte mehrere starke Paraden und verhinderte mit seinen Rettungstaten ein höheres Ergebnis. „Klar, ein 6:0 wäre schöner gewesen, aber ich kann das Ergebnis ganz gut einordnen“, sagte Björn Lindemann auf der Homepage des Vereins. „Wir hatten viel Spielkontrolle, gute Abläufe – und Borssums Torwart hatte einen Sahnetag.“