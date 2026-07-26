Kickers überzeugt bei Generalprobe: 3:0-Erfolg in Borssum

Kickers Emden hat das vorletzte Testspiel der Sommervorbereitung erfolgreich gestaltet. Beim Bezirksligisten Blau-Weiß Borssum setzte sich die Mannschaft von Trainer Björn Lindemann mit 3:0 durch und sammelte eine Woche vor dem Pflichtspielauftakt weiteres Selbstvertrauen. Trotz des klaren Erfolgs sah der Coach noch ungenutztes Potenzial – vor allem wegen eines stark aufgelegten Borssumer Schlussmanns.
Die Ostfriesen übernahmen von Beginn an die Kontrolle und gingen bereits in der Anfangsphase in Führung. Jamil Najjar brachte den Regionalligisten nach neun Minuten auf die Siegerstraße. Kurz vor der Pause erhöhte Theo Schröder auf 2:0 und sorgte damit für eine komfortable Ausgangslage.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Kickers die spielbestimmende Mannschaft. Jannes Warnken erzielte wenig später den dritten Treffer und stellte den Endstand her.
Dass der Sieg nicht noch deutlicher ausfiel, lag vor allem an Borssums Torhüter Nico Wilhelms. Der Schlussmann zeigte mehrere starke Paraden und verhinderte mit seinen Rettungstaten ein höheres Ergebnis.
„Klar, ein 6:0 wäre schöner gewesen, aber ich kann das Ergebnis ganz gut einordnen“, sagte Björn Lindemann auf der Homepage des Vereins. „Wir hatten viel Spielkontrolle, gute Abläufe – und Borssums Torwart hatte einen Sahnetag.“
Neben dem sportlichen Ergebnis stand für den Emder Trainer auch die personelle Entwicklung im Fokus. Mit Testspieler Medin Kojic sowie den U19-Spielern Tjark Gaßner, Merten Pansegrau, Leonard Gels und Bennet Jetses erhielten mehrere junge Akteure die Gelegenheit, sich im Herrenbereich zu zeigen.
Lindemann zeigte sich insbesondere mit den Nachwuchsspielern zufrieden. „Die A-Jugendlichen haben sich super präsentiert“, lobte der Coach. „Mir war es wichtig, mal zu sehen, wie sich die Jungs aus dem Nachwuchs zeigen.“
Trotz der Niederlage zeigte sich auch Borssums Trainer Yasin Turan mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden. Sein Team habe gegen den klassenhöheren Gegner leidenschaftlich verteidigt und die Räume konsequent eng gemacht.
„Wenn man nur mit 0:3 gegen so eine Mannschaft verliert, kann man hochzufrieden sein“, sagte Turan.
Für Kickers Emden beginnt nun die heiße Phase der Vorbereitung. Bereits am Samstag steht die Generalprobe vor dem Regionalliga-Auftakt auf dem Programm. Das letzte Testspiel vor dem Saisonstart findet allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.
Eine Woche später wird es ernst: Am 1. August gastieren die Ostfriesen zum ersten Pflichtspiel der neuen Saison beim HSC Hannover. Mit dem souveränen Auftritt in Borssum sammelte die Mannschaft dafür noch einmal wichtige Erkenntnisse und weiteres Selbstvertrauen.