Kickers überzeugen auch gegen Saarbrücken - Haching überrascht

Die Hachinger haben anscheinend im Trainingslager in Schlanders in Südtirol gut gearbeitet. Im Waldstadion im niederbayerischen Sandharlanden (Lkr. Kelheim), wo die Partie stattfand, wussten die "Vorstädter" auf alle Fälle zu überzeugen. Gegen den Zweitliga-Absteiger aus Regensburg kam die Elf von Sven Bender zu einem 2:1-Sieg. In der Anfangsphase verschoss der Jahn einen Elfmeter, anschließend zeigte sich die SpVgg kaltschnäuzig und ging durch einen Doppelpack von Cornelius Pfeiffer mit 2:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit verteidigten die Hachinger gut, der Jahn kam kurz vor Schluss nur noch zum Anschlusstreffer durch Jakob Seibold.