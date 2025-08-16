Kickers trotz zweier Platzverweise voll dabei - auch Wacker mittendrin

Das Feld der Regionalliga 2025/2026 sortiert sich langsam aber sicher. Der Samstag des 4./8. Spieltages hat in diesem Zusammenhang für ein klareres Bild gesorgt. So bleiben die Würzburger Kickers am noch verlustpunktfreien Spitzenreiter-Duo (Unterhaching, Nürnberg II) dran. Und auch Wacker Burghausen, Buchbach und Bayreuth lassen sich vorläufig nicht abschütteln. Fürth II, Vilzing und Hankofen-Hailing müssen zunächst einmal verstärkt in den Rückspiegel schauen.

Die Regionalliga kommt an diesem Wochenende generell etwas zerstückelt daher. Das liegt daran, dass Illertissen im DFB-Pokal (gegen Nürnberg I) ran durfte. Dass sowohl Partien des 4. als auch des 8. Spieltages absolviert worden sind, hat zudem damit zu tun, dass gewisse Begegnungen aufgrund geplanter Fernsehübertragungen getauscht worden sind.

Der amtierende Vizemeister aus dem südöstlichen Bayern wurde in diesem Spiel der Rolle gerecht, die dieser Titel mit sich bringt. Daniel Muteba und Albano Gashi waren es, die mit ihren Toren den zweiten Saisonsieg des Regionalliga-Dinos auf den Weg gebracht haben. Der letztjährige Rangdritte aus Mittelfranken hingegen verpasste es, nach einem für Profi-Reserve beinahe schon üblichen großen Umbruch vorläufig für einen guten Saisonstart zu sorgen. Der Anschlusstreffer durch Lado Akhalaia fiel zu spät.

