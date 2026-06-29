Kickers-Trainingsstart: 4 Neuzugänge & Ochs und Berisha verlängern

Franck Evina (vorne) kehrt nach Deutschland zurück und verstärkt die Würzburger Kickers. – Foto: Imago Images

Die Aufstiegsfeierlichkeiten sind endgültig beendet: Am heutigen Montag, vier Wochen nach der erfolgreichen Relegation gegen den 1. FC Lok Leipzig und den Aufstieg in die 3. Liga, steigen die Würzburger Kickers in die Vorbereitung auf die neue Saison ein. Zum Trainingsstart können die Kickers gleich mehrere Personalentscheidungen bekanntgeben: Mit Burak Karakaya , Kristijan Taseski , Torhüter Marko Rajkovacic und Franck Evina können die Rothosen vier Neuzugänge präsentieren. Zudem haben Philipp Ochs und Dion Berisha ihre Verträge verlängert.

Der prominenteste Neue ist Franck Evina, der zuletzt der niederländischen 2. Liga für den FC Emmen am Ball war. Der 25-Jährige wurde im Nachwuchs des FC Bayern ausgebildet und sammelte bei Holstein Kiel, Hannover 96 und beim SV Sandhausen bereits Zweitliga-Erfahrung. Würzburgs Cheftrainer Michael Schiele freut sich auf mehr Qualität in der Offensive: "Franck verfügt über eine hervorragende fußballerische Ausbildung, hat in seiner Karriere bereits viele unterschiedliche Erfahrungen gesammelt und besitzt Fähigkeiten, die unserem Offensivspiel zusätzliche Dynamik und Variabilität verleihen werden."

Mit Kristijan Taseski kommt ein Außenverteidiger, der auch im Zentrum spielen kann, aus dem Bundesliga-Nachwuchs des FC Augsburg an den Dallenberg. "Kristijan ist ein sehr spannender Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits über viel Erfahrung in der Regionalliga verfügt. Er bringt Tempo, eine hohe Intensität gegen den Ball und die nötige Mentalität mit, die wir uns für unsere Mannschaft wünschen", meint Schiele. Ebenfalls die Defensive verstärken soll Burak Karakaya. Der 20-Jährige kommt von der U21 des SV Darmstadt 98 und kam in der abgelaufenen Spielzeit 33 Mal für die Profireserve der Lilien in der Hessenliga zum Einsatz.



Mit Marko Rajkovacic stößt zudem ein weiterer Torhüter zum Kader. Der 26-Jährige mit kroatischen Wurzeln, der in der Schweiz in Locarno geboren wurde, stand zuletzt im Kader von Zweitligist Eintracht Braunschweig, kam aber über die Rolle des Ersatzkeepers nicht hinaus.

Philipp Ochs (in rot, hier im Aufstiegsspiel gegen Lok Leipzig) bleibt den Würzburger Kickers erhalten. – Foto: Roland Schäfer



Freudig zur Kenntnis nehmen dürften die Kickers-Fans zudem zwei Vertragsverlängerungen. Philipp Ochs wird weiter für die Unterfranken auflaufen. Der 29-Jährige war im vergangenen Spätsommer vom österreichischen Zweitligisten First Vienna an den Dallenberg gekommen und hat sich schnell als Führungsspieler etabliert. "Philipp hat in seiner ersten Saison bei uns eindrucksvoll gezeigt, wie wertvoll er für unsere Mannschaft ist. Er übernimmt Verantwortung, geht auf dem Platz voran und bringt die Erfahrung mit, die wir in der 3. Liga brauchen. Umso mehr freuen wir uns, dass er seinen Vertrag verlängert hat und weiterhin das Kickers-Trikot tragen wird", so Michael Schiele.





Außerdem hat Dion Berisha seinen Vertrag verlängert und geht in seine zweite Spielzeit mit den Würzburgern. Der 23-Jährige wurde ebenfalls wie Ochs im Spätsommer 2025 geholt, brauchte ein klein wenig Anlauf, entwickelte sich dann aber wie erhofft zu einem Gewinn für die Offensive der Kickers. Nach der Winterpause hatte er sich einen Stammplatz erkämpft und stand in den beiden Relegationsduellen gegen Lok Leipzig jeweils in der Startelf.



Nach dem Trainingsaufgalopp am heutigen Montag bestreiten die Kickers am morgigen Dienstag gleich ihr erstes Testspiel. Die Elf von Michael Schiele gastiert beim Würzburger Kreisligisten FV Thüngersheim. Anstoß ist um 18:30 Uhr.