Kickers testen gegen Großefehn

Das Regionalliga-Team von Kickers Emden nutzt die Pause für einen Test gegen den Bezirksligisten SV Großefehn.

Nach der Absage des Heimspiels gegen Hannover 96 II bleibt Kickers Emden an diesem Wochenende ohne Pflichtspiel. Grund war ein Veto der Polizei. Das nächste Ligaduell wartet erst am 13. September, wenn die Ostfriesen bei Eintracht Norderstedt antreten.

Ganz spielfrei bleibt die Mannschaft aber nicht: Am kommenden Dienstag empfängt Emden den Bezirksligisten SV Großefehn zu einem Testspiel. Anstoß im Ostfriesland-Stadion ist um 19.30 Uhr.