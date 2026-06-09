Kickers setzt Umbau fort: Ticha soll die Defensive stabilisieren

Die Transferoffensive von Kickers Emden geht weiter. Mit Jubes Ticha haben die Ostfriesen den nächsten Neuzugang für die kommende Regionalliga-Saison verpflichtet. Der 22-jährige Innenverteidiger wechselt von den Sportfreunden Siegen an den Sielweg und soll der neu formierten Defensive zusätzliche Stabilität, Athletik und Tempo verleihen.
Ticha bringt trotz seines jungen Alters bereits einen interessanten Karriereweg mit nach Ostfriesland. Seine fußballerische Ausbildung erhielt der 1,91 Meter große Abwehrspieler im Nachwuchs von Fortuna Düsseldorf. Anschließend führte ihn sein Weg über Preußen Münster zu den Sportfreunden Siegen.
Dort gehörte er zu jener Mannschaft, die zuletzt den Aufstieg in die Regionalliga feiern konnte. Die Erfahrungen aus dem Aufstiegskampf sollen ihm nun auch in Emden zugutekommen.
Mit seiner körperlichen Präsenz, seiner Schnelligkeit und seiner Robustheit erfüllt Ticha genau das Profil, das die Verantwortlichen für die Innenverteidigung gesucht haben. Der 22-Jährige gilt als kompromissloser Zweikämpfer und bringt gleichzeitig die Athletik mit, um auch gegen schnelle Offensivspieler bestehen zu können.
Nach den zahlreichen Abgängen im Sommer arbeiten die Emder intensiv daran, ihrer Defensive ein neues Gesicht zu geben. Ticha soll dabei eine wichtige Rolle übernehmen.
Mit der Verpflichtung des Innenverteidigers setzt sich ein klarer Trend in der Emder Kaderplanung fort. Bereits zuvor hatten die Ostfriesen mit Ole Kühling einen flexibel einsetzbaren Defensivspieler von der U19 des 1. FC Union Berlin verpflichtet. Auch Jannes Warnken von Werder Bremen II verstärkt künftig die defensive Zentrale.
Hinzu kommen erfahrene Kräfte wie Toshiaki Miyamoto, der sowohl in der Abwehr als auch im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, sowie Bogdan Shubin und Moritz Busch für das Zentrum.
Insgesamt wird immer deutlicher, welche Strategie Kickers Emden in diesem Transfersommer verfolgt. Der Verein setzt auf eine Mischung aus entwicklungsfähigen Talenten und Spielern, die trotz ihres jungen Alters bereits Erfahrung im Herrenbereich gesammelt haben.
Mit Jubes Ticha wächst die Zahl der Neuzugänge weiter an. Gleichzeitig erhält die Defensive ein weiteres Puzzlestück für die kommende Spielzeit. Der 22-Jährige soll dazu beitragen, dass die Emder auch nach dem großen personellen Umbruch konkurrenzfähig bleiben und in der Regionalliga erneut eine gute Rolle spielen können.