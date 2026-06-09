Kickers setzt Umbau fort: Ticha soll die Defensive stabilisieren Innenverteidiger kommt als Aufsteiger von den Sportfreunden Siegen nach Emden – BSV baut seinen Kader für die neue Saison weiter aus von red · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser

Die Transferoffensive von Kickers Emden geht weiter. Mit Jubes Ticha haben die Ostfriesen den nächsten Neuzugang für die kommende Regionalliga-Saison verpflichtet. Der 22-jährige Innenverteidiger wechselt von den Sportfreunden Siegen an den Sielweg und soll der neu formierten Defensive zusätzliche Stabilität, Athletik und Tempo verleihen.

Ticha bringt trotz seines jungen Alters bereits einen interessanten Karriereweg mit nach Ostfriesland. Seine fußballerische Ausbildung erhielt der 1,91 Meter große Abwehrspieler im Nachwuchs von Fortuna Düsseldorf. Anschließend führte ihn sein Weg über Preußen Münster zu den Sportfreunden Siegen. Dort gehörte er zu jener Mannschaft, die zuletzt den Aufstieg in die Regionalliga feiern konnte. Die Erfahrungen aus dem Aufstiegskampf sollen ihm nun auch in Emden zugutekommen.

Tempo und Zweikampfstärke für die Abwehr Mit seiner körperlichen Präsenz, seiner Schnelligkeit und seiner Robustheit erfüllt Ticha genau das Profil, das die Verantwortlichen für die Innenverteidigung gesucht haben. Der 22-Jährige gilt als kompromissloser Zweikämpfer und bringt gleichzeitig die Athletik mit, um auch gegen schnelle Offensivspieler bestehen zu können. Nach den zahlreichen Abgängen im Sommer arbeiten die Emder intensiv daran, ihrer Defensive ein neues Gesicht zu geben. Ticha soll dabei eine wichtige Rolle übernehmen.