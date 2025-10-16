Sportlich läuft`s recht gut für die Kickers. Der Zwischenfall in Bayreuth sorgt aber weiter für Misstöne abseits des Platzes. – Foto: Markus Römer/Scheuring

Kickers sauer auf die eigenen Fans: Gibt es Konsequenzen? Der Vorfall in Bayreuth hallt immer noch nach +++ Am Freitag Heimspiel gegen Greuther Fürth II

Der Auswärtsauftritt der Würzburger Kickers in Bayreuth wurde von unschönen Vorkommnissen überschattet und sorgt immer noch für Wirbel. Bisher unbekannte Täter hatten in der Nacht vor dem Spiel die Tribüne der Heimfans verunstaltet. Unter anderem wurden Beleidigungen an die Wände gesprüht. Groß prangte auch das Kürzel "FWK" auf der Tribüne, was eindeutig darauf hinweist, dass wohl Kickers-Fans am Werk waren. Äußerst unappetitlich wurde es obendrein, denn auf der Tribüne wurden auch noch Fäkalien drapiert...

Die Sachbeschädigungen gehen über einen harmlosen pubertären Scherz weit hinaus. Die SpVgg Bayreuth war stocksauer, und auch die Würzburger Kickers geraten nicht zum ersten Mal in diesem Jahr wegen ihrer Fans in Verruf.

Anfang Mai wollten die FWK-Anhänger in Schweinfurt einen Spielabbruch provozieren und so die Meistersause der Schnüdel verhindern. Das gelang nicht. Schon damals konnten sich die Verantwortlichen der Würzburger für das Fehlverhalten nur entschuldigen. Jetzt also wieder ein Zwischenfall. Sportdirektor Sebastian Neumann verliert langsam die Geduld. In der "Main-Post" wird er mit den Worten zitiert: "So geht es nicht weiter!". Auf FuPa-Nachfrage zu den Vorfällen gab sich der 34-Jährige wortkarg: "Ich möchte dazu im Moment nichts sagen. Außer, dass wir mit unseren Fans im Austausch sind, um die Angelegenheit zu klären."