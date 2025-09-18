Kickers Offenbach wollen SGV Freiberg aus dem Lauf bringen

Die Regionalliga Südwest geht in den achten Spieltag, und die Tabellenkonstellationen versprechen packende Begegnungen. Spitzenreiter SGV Freiberg will seine makellose Serie gegen Kickers Offenbach fortsetzen, während Verfolger FSV Frankfurt bei Bahlinger SC wichtige Punkte im Kampf um die Meisterschaft einfahren möchte. Spannend bleibt auch der Abstiegskampf: Die Aufsteiger TSV Schott Mainz, Bayern Alzenau und TSG Balingen benötigen dringend Punkte, um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren. Insgesamt verspricht der Spieltag sowohl an der Spitze als auch im Keller der Liga intensive Duelle.
---
Dritter gegen Fünfter: Steinbach Haiger will den Rückstand auf Spitzenreiter Freiberg verringern. Großaspach reist nach dem Heimremis gegen Offenbach mit Selbstvertrauen an. Ein offenes Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.
---
Der Tabellenführer SGV Freiberg trifft auf Kickers Offenbach, die selbst im Mittelfeld um den Anschluss kämpfen. Freibergs Angriff mit 23 Treffern stellt eine hohe Hürde dar, Offenbach muss defensiv stabil stehen, um die Serie des Spitzenreiters zu stoppen.
---
Freiburg II hat erst sechs Punkte und benötigt dringend Zähler, um nicht weiter in den Tabellenkeller zu rutschen. Barockstadt Fulda Lehnerz liegt leicht darüber, hat jedoch nur ein ausgeglichenes Punkteverhältnis. Ein enges Spiel mit Chancen auf beiden Seiten ist wahrscheinlich.
---
Die Kickers wollen mit einem Auswärtserfolg den Anschluss an die Tabellenspitze halten. Hessen Kassel hat bisher neun Punkte gesammelt und wird versuchen, vor heimischem Publikum die Punkte zu verteidigen. Ein Duell zweier formstarker Mannschaften mit offener Partie zeichnet sich ab.
---
Walldorf hat acht Punkte und kann mit einem Heimsieg ins obere Tabellenmittelfeld vorrücken. Schott Mainz steht auf Rang 16 und braucht jeden Punkt dringend, um den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze nicht zu verlieren. Eine Partie mit viel Brisanz für Mainz.
---
Mainz 05 II empfängt Homburg in einem Duell der Mittelfeldteams. Beide Mannschaften haben ähnliche Punktzahlen und werden versuchen, die Balance zwischen Offensive und Defensive zu wahren. Ein Spiel, das vermutlich von taktischer Disziplin geprägt sein wird.
---
Trier liegt im Mittelfeld und will gegen Sandhausen, das sich auf Rang 13 befindet, wichtige Punkte einfahren. Sandhausen kämpft seit Saisonbeginn mit einer kleinen Krise, dies will Trier nutzen.
---
Frankfurt, Zweiter der Liga, trifft auf Tabellenletzten Bahlinger SC. Ein Pflichtsieg für die Hessen, die den Anschluss an die Spitze nicht verlieren wollen. Bahlingen kann nur überraschen, um den Abstand zu vergrößern.
---
Die Aufsteiger Balingen und Alzenau stehen beide im Tabellenkeller und benötigen dringend Punkte. Ein direktes Duell im Abstiegskampf, in dem Nervosität und Einsatz über Sieg oder Niederlage entscheiden könnten.
__________________________________________________________________________________________________
