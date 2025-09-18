Kickers Offenbach wollen SGV Freiberg aus dem Lauf bringen

Sa., 20.09.2025, 14:00 Uhr Kickers Offenbach Offenbach SGV Freiberg Freiberg 14:00 live PUSH

Der Tabellenführer SGV Freiberg trifft auf Kickers Offenbach, die selbst im Mittelfeld um den Anschluss kämpfen. Freibergs Angriff mit 23 Treffern stellt eine hohe Hürde dar, Offenbach muss defensiv stabil stehen, um die Serie des Spitzenreiters zu stoppen. ---

Sa., 20.09.2025, 14:00 Uhr SC Freiburg SC Freiburg II SG Barockstadt Fulda Lehnerz Barockstadt 14:00

Freiburg II hat erst sechs Punkte und benötigt dringend Zähler, um nicht weiter in den Tabellenkeller zu rutschen. Barockstadt Fulda Lehnerz liegt leicht darüber, hat jedoch nur ein ausgeglichenes Punkteverhältnis. Ein enges Spiel mit Chancen auf beiden Seiten ist wahrscheinlich. ---

Die Kickers wollen mit einem Auswärtserfolg den Anschluss an die Tabellenspitze halten. Hessen Kassel hat bisher neun Punkte gesammelt und wird versuchen, vor heimischem Publikum die Punkte zu verteidigen. Ein Duell zweier formstarker Mannschaften mit offener Partie zeichnet sich ab. ---

Walldorf hat acht Punkte und kann mit einem Heimsieg ins obere Tabellenmittelfeld vorrücken. Schott Mainz steht auf Rang 16 und braucht jeden Punkt dringend, um den Anschluss an die Nicht-Abstiegsplätze nicht zu verlieren. Eine Partie mit viel Brisanz für Mainz. ---

Sa., 20.09.2025, 14:00 Uhr FSV Mainz 05 Mainz 05 II FC 08 Homburg FC Homburg 14:00

Mainz 05 II empfängt Homburg in einem Duell der Mittelfeldteams. Beide Mannschaften haben ähnliche Punktzahlen und werden versuchen, die Balance zwischen Offensive und Defensive zu wahren. Ein Spiel, das vermutlich von taktischer Disziplin geprägt sein wird. ---

Trier liegt im Mittelfeld und will gegen Sandhausen, das sich auf Rang 13 befindet, wichtige Punkte einfahren. Sandhausen kämpft seit Saisonbeginn mit einer kleinen Krise, dies will Trier nutzen. ---

Frankfurt, Zweiter der Liga, trifft auf Tabellenletzten Bahlinger SC. Ein Pflichtsieg für die Hessen, die den Anschluss an die Spitze nicht verlieren wollen. Bahlingen kann nur überraschen, um den Abstand zu vergrößern. ---

Sa., 20.09.2025, 14:00 Uhr TSG Balingen TSG Balingen Bayern Alzenau Bayern Alzenau 14:00